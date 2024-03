Strecke vorgestellt Deutschland Tour bleibt 2024 komplett im Süden Deutschlands Stand: 20.03.2024 15:02 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr ist das Saarland auch 2024 Etappenort bei der Deutschland Tour. Das wichtigste deutsche Radrennen beginnt am 21. August mit einem Prolog in Franken und endet am 25. August in Saarbrücken. Jetzt wurde die komplette Strecke vorgestellt.

Dass die Deutschland Tour in diesem Jahr in Saarbrücken enden wird, wurde bereits Ende 2023 bekannt. Am Mittwoch ist nun die gesamte Strecke in Frankfurt vorgestellt worden.

Die Rundfahrt zeichnet sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Profil für Klassiker-Spezialisten aus. Vier Etappen führen das Peloton vom 21. bis 25. August von Schweinfurt bis in die Landeshauptstadt des Saarlandes. Im vergangenen Jahr startete die Deutschland Tour mit einem Prolog von St. Wendel nach Merzig.

Entscheidung auf Etappe drei und vier

Die Entscheidung über den Gesamtsieg der Rundfahrt dürfte im August auf den anspruchsvollen Etappen drei und vier fallen. Auf dem 173 Kilometer langen Weg von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd sind 2300 Höhenmeter zu bewältigen.

Tags darauf stehen zwischen Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen sogar 212 Kilometer und 2850 Höhenmeter auf dem Programm. Explosive und kletterfeste Fahrer, die sich auch bei den Ardennen-Klassikern wohlfühlen, dürften hier die größten Siegchancen haben.

Sollte es auf der letzten Etappe noch eng zugehen im Gesamtklassement, könnte die Metzter Straße in Saarbrücken nicht nur im Kampf um den Tagessieg, sondern auch um den Gesamtsieg das Zünglein an der Waage sein. Auf dem abschließenden Rundkurs wird sie zwei Mal befahren - das Ziel selbst wird in der Heuduckstraße sein.

Zudem hat das einzige deutsche Etappenrennen einen neuen Geldgeber gefunden. Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl ist bereits in diesem Jahr Titelsponsor der Rundfahrt und sichert so den Bestand für mindestens die nächsten zwei Jahre. Rundfahrt-Chef Matthias Pietsch bezeichnete das Engagement als Meilenstein. Das Unternehmen ist seit dem vergangenen Jahr auch Hauptsponsor von Lidl-Trek, einem der größten Rennställe der WorldTour.

Die Etappen im Überblick

21. August, Prolog in Schweinfurt (2,9 km)

22. August, 1. Etappe von Schweinfurt nach Heilbronn (177 km)

23. August, 2. Etappe von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd (173 km)

24. August, 3. Etappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen (212 km)

25. August, 4. Etappe von Anweiler am Trifels nach Saarbrücken (172 km)

