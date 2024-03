0:2-Niederlage für SVE Aufstiegskandidat Kiel zeigt Elversberg die Grenzen auf Stand: 16.03.2024 14:58 Uhr

Die vielen Ballverluste wurden der SV Elversberg am Ende zum Verhängnis - die SVE verlor am Samstag ihr Ligaspiel im eigenen Stadion 0:2 gegen Holstein Kiel. Machino und Becker trafen jeweils für die Gäste.

Daniel Novickij

Nach dem Auswärtssieg gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende sollte am Samstag für die SV Elversberg vor der Länderspielpause an der heimischen Kaiserlinde das nächste Erfolgserlebnis her. Trotz eines stark ausgedünnten Kaders hofften die Saarländer, gegen Aufstiegsaspiranten und den derzeit Tabellenzweiten Holstein Kiel wichtige Punkte einzufahren.

Kiel dominierte Anfangsphase, doch SVE lauerte

Die "Störche" wurden in der Anfangsphase ihrer Favoritenrolle schnell gerecht. Doch die Gäste konnten sich kaum Torchancen herausspielen, obwohl sie deutlich mehr Ballbesitz als die Saarländer hatten.

Die Hausherren warteten geduldig auf ihre Chancen: In der 7. Minute setze Paul Wanner nach Ballgewinn zu einem schnellen Konter an, blieb aber mit seinem Dribbling in den Kielern Abwehrreihen stecken. Sechs Minuten später probierte es Manuel Feil mit einem Distanzschuss, verfehlte das Gehäuse aber knapp.

Elversberg zunächst mit leichtem Chancenplus

Kiel gestaltete auch in den weiteren Spielminuten die Partie, doch die Gäste taten sich zunächst mit dem Spiel nach vorne schwer. Die Elversberger entschärften immer wieder deren Angriffsversuche. Wenn es Kiel mal in den Strafraum der Hausherren schaffte, dann ging dem oft ein Fehler der Elversberger im Aufbauspiel zuvor.

Auf der anderen Seite gelangen den Saarländern einige Abschlüsse. Luca Schnellbacher hatte etwa in der 19. Minute die SVE-Führung auf dem Fuß, doch seinen Schuss aus sieben Metern entschärfte der Kieler Torhüter Timo Weiner.

Machino traf zum 1:0 für Kiel

Wenige Minuten vor der Pause rächten sich dann die vielen Ballverluste der Elversberger. Nicolai Remberg eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball und steckte auf Shūto Machino durch, der in der 39. Minute nicht lange fackelte und trocken ins linke untere Eck des Elversberger Tors traf.

1:0 für Kiel - keine Chance für Nicolas Kristof im SVE-Gehäuse. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Gäste erhöhten nach der Pause auf 2:0

Die Elversberger starteten zwar mutig in die 2. Halbzeit, doch nur wenige Minuten nach der Pause gab es die nächste kalte Dusche für die SVE - Timo Becker macht den Ball nach einer Ecke fest und legte diesen für Philipp Sander im Rückraum ab, der mit einem von Thore Jacobsen leicht abgefälschten Schuss auf 2:0 für Kiel erhöhte.

Danach schaffte es die SVE kaum noch gegen die Abwehrreihen der stärksten Auswärtsmannschaft der Liga wirklich durchzukommen. Die "Störche" kontrollierten im weiteren Spielverlauf das Spiel und holten sich den 2:0-Sieg mit nach Hause.

Nächster Gegner ist Braunschweig

Für die SV Elversberg geht es nach der Länderspielpause am 30. März weiter. Dann gastieren die Elversberger bei Eintracht Braunschweig. Im Hinspiel konnten die Saarländer das Duell mit 3:0 für sich entscheiden.

Aufgrund der TV-Rechte darf der SR am Samstag keine Spielbilder der Partie SV Elversberg – Holstein Kiel zeigen. Eine ausführliche TV-Zusammenfassung mit den Highlights gibt es in der sportarena am Sonntag um 22.15 Uhr.

