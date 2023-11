Heute Auch nach Dresden-Spiel Behinderungen in Saarbrücken Stand: 19.11.2023 15:41 Uhr

Auch nach Abpfiff der Partie 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden kommt es in Saarbrücken rund um den Ludwigspark noch zu Verkehrsbehinderungen.

Auch nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden, das der 1. FC Saarbrücken mit 1:0 gewonnen hat, muss bis zum Abend noch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Camphauser Straße soll noch bis 18.00 Uhr zwischen dem Ludwigskreisel und der A623 voll gesperrt bleiben.

Zudem ist die B41 zwischen der Ausfahrt Rodenhof und dem Ortseingang Saarbrücken aufgrund von Brückenschäden an der Johannisbrücke in beiden Fahrtrichtungen für Lkw gesperrt. Normalerweise werden sie über die Camphauser Straße umgeleitet, aufgrund der Vollsperrung ist das am Sonntag aber nicht möglich. Deshalb sollen sie in Höhe der Durchlassstelle Am Sportfeld auf die A623 zurückgeleitet werden.

Partie als "Hochrisikospiel" eingestuft

Die Vollsperrung ist erforderlich, weil die Polizei die Begegnung aufgrund der Fanfeindschaft zwischen den "Problemfans" beider Mannschaften nach eigenen Angaben als "Hochrisikospiel" eingestuft hat. Die Polizei ist "mit starken Kräften" im Einsatz, um beide Fangruppen konsequent voneinander trennen und so für einen sicheren Ablauf sorgen zu können.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken besiegt Spitzenreiter Dresden 1:0 Gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden hat der 1. FC Saarbrücken zuhause im Ludwigspark drei Punkte geholt. Die Blauschwarzen gewannen am Sonntag mit 1:0.