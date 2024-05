Niederlage zum Saisonfinale SV Elversberg verliert klar gegen Karlsruhe Stand: 19.05.2024 17:30 Uhr

Die SV Elversberg verabschiedet sich mit der zweiten klaren Niederlage in Serie aus der Saison. Eine Woche nach dem 0:3 in Nürnberg unterlag die SVE am Sonntag auch dem Karlsruher SC mit 0:3.

Einen „rundum gelungenen“ Saisonabschluss hatte Elversbergs Trainer Horst Steffen versprochen. Vor ausverkauftem Stadion lief es dann aber gegen den Tabellenfünften Karlsruher SC zunächst etwas holprig. Beide Teams tasteten sich zunächst ab.

An Torchancen und -schüssen mangelte es in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht – dafür aber an Toren. Beide Teams taten sich schwer, zum einen wegen der widrigen Wetterbedingungen, zum anderen wohl auch wegen des ohnehin schon feststehenden Saisonergebnisses. Mit einem Spielstand von 0:0 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Doppelschlag des KSC

Nach dem Seitenwechsel war es dann Budu Zivzivadze (52.), der den Karlsruher SC in Front brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Philip Heise auf 2:0 für die Gäste aus Karlsruhe.

Sichtlich getroffen von dem Doppelschlag der Gäste versuchte die SVE noch in die Spur zu finden, ein Treffer gelang ihnen jedoch nicht. Stattdessen traf nur 15 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 79. Spielminute Lars Stindl zum 3:0 und markierte damit den Schlusspunkt.

