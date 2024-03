Live im SR 1. FC Saarbrücken will gegen Erzgebirge Aue wieder Stärke zeigen Stand: 08.03.2024 20:27 Uhr

Nach dem 0:0 gegen Lübeck gehen die Spieler des 1. FC Saarbrücken und ihr Trainer Rüdiger Ziehl selbstkritisch mit sich ins Gericht. Am Samstag empfangen die Blau-Schwarzen als nächstes Tabellennachbar FC Erzgebirge Aue. Da soll die Leistung wieder stimmen. Der SR überträgt die Partie live.

Kirsten Pfister

Der 1. FC Saarbrücken hat am Samstag den FC Erzgebirge Aue zu Gast. Nach dem 0:0 in Lübeck am vergangenen Wochenende gab es viel Selbstkritik beim FCS. Kapitän Manuel Zeitz sprach direkt nach der Partie vom „schlechtesten Auftritt“ in diesem Jahr.

Auch Trainer Rüdiger Ziehl stimmt dem zu: „Dass wir da noch einen Punkt mitgenommen haben, ist das Positive. Wir wissen, dass wir besser spielen können und besser spielen müssen, um Spiele in der 3. Liga zu gewinnen und da wollen wir am Samstag anfangen.“

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 9. März, 14.00 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Stream: Live hier auf SR.de und im Fernsehen

Saarbrücken will drei Punkte gegen Aue

Gegen Tabellennachbar Aue soll die Leistung wieder stimmen. Zwar haben die Saarbrücker in den letzten fünf Spielen keine Niederlage kassiert, das 0:0 gegen den VfB Lübeck war allerdings bereits das 13. Remis in dieser Saison.

Mit drei Zählern gegen Aue würde der FCS sicher einen Tabellenplatz gutmachen. Der FC Erzgebirge hat aktuell zwei Punkte Vorsprung, liegt mit 42 Punkten direkt vor den Blau-Schwarzen auf Tabellenplatz neun.

1. FC Saarbrücken empfängt FC Erzgebirge Aue Der 1. FC Saarbrücken kämpft am Samstag im Ludwigspark gegen den FC Erzgebirge Aue. Der SR überträgt das Spiel live ab 14.00 Uhr im Fernsehen und hier im Stream.

Bisher starke Rückrunde der Gäste

Vieles spricht allerdings dafür, dass ein Sieg keine leichte Aufgabe für die Saarländer wird. Aue zeigt sich in der Rückrunde bisher in besonders starker Form: Die Hinrunde haben die Sachsen auf Platz elf beendet. In der Rückrundentabelle stehen sie dagegen auf Rang sechs.

Auch Ziehl erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Wir haben im Hinspiel gemerkt, dass sie eine gute Qualität haben.“ Im Oktober vergangenen Jahres musste sein Team sich dem anstehenden Gegner 0:2 geschlagen geben.

Aue, ein historisch schwerer Gegner für den FCS

Und diese Niederlage ist kein Einzelfall im Duell der beiden Vereine. Ein Blick in die Historie zeigt: Aue ist ein Gegner, der dem FCS nicht zu liegen scheint. Im Dezember 2004 trafen die beiden Teams in der 2. Bundesliga das erste Mal aufeinander. Damals schoss Henrich Bencik die Blau-Schwarzen mit zwei Treffern zu einem 2:1-Sieg.

Es sollte der bis dato erste und einzige Erfolg für die Saarländer gegen Aue bleiben – und der liegt inzwischen fast 20 Jahre zurück. Danach folgten insgesamt fünf Niederlagen und zwei Unentschieden.

FCS durch Gelb-Sperren weiter geschwächt

Mit Blick auf den Kader für das anstehende Spiel kommt der eine Punkt gegen Lübeck die Saarbrücker teuer zu stehen. Gleich drei Spieler fallen gegen Aue wegen Gelbsperren aus: Kai Brünker, Amine Naifi und Kapitän Manuel Zeitz.

Damit brechen gleich drei regelmäßige Torschützen des Teams weg. Insbesondere in der Offensive muss Ziehl deshalb umstellen. Er bleibt aber optimistisch: „Ich bin guter Dinge, dass wir von der Qualität der Einzelspieler eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden. Sie müssen es dann nur gemeinsam gut hinkriegen.“

Auch die Langzeitverletzten Sebastian Jacob, Patrick Schmidt, Richard Neudecker und Boné Uaferro fallen weiter aus. Dafür kehrt Luca Kerber nach seiner Gelb-Sperre zurück und auch Marcel Gaus und Lukas Boeder sind wieder fit.

Der SR überträgt das Spiel live

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14.00 Uhr im Ludwigsparkstadion. Dort bereitete im Heimspiel vor zwei Wochen gegen Bielefeld der Rasen noch Sorgen.

Es sei aber sicher, dass die anstehende Partie stattfinden könne. Der Rasen sei inzwischen in „deutlich besserem Zustand“, so Ziehl. Am Freitag hatten sich Vertreter des DFB, des 1. FC Saarbrücken und der Landeshauptstadt gemeinsam ein Bild vom Zustand des Rasens gemacht.

Der SR überträgt die Begegnung live im Stream auf SR.de und im Fernsehen, YouTube und Facebook. Auch auf SR 3 Saarlandwelle berichten wir von der Partie. Eine Zusammenfassung gibt es ab 17.30 Uhr in der sportarena.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 08.03.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Termin für Nachholspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Unterhaching steht Der DFB hat das abgesagte Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen die Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga neu terminiert. Das Nachholspiel findet nun am 10. April im Ludwigspark statt.

Saarbrücken schafft gegen Lübeck nur 0:0 Nur einen mageren Punkt konnte der 1. FC Saarbrücken am Samstag auswärts beim VfB Lübeck einfahren. Zu mehr als einem torlosen Remis in einem insgesamt schwachen Spiel hat es an der Trave nicht gereicht.

1. FC Saarbrücken reicht Unterlagen für dritte und zweite Liga ein Für die kommende Fußballsaison plant der 1. FC Saarbrücken zweigleisig. Sowohl für die dritte als auch für die zweite Liga hat der Verein Lizenzunterlagen eingereicht.