Nachholspiel im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken muss erstes "Endspiel" gegen Essen bestehen

Das Remis des 1. FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 München war ein kleiner Dämpfer für die Saarländer im Kampf um den Aufstieg. Am Mittwochabend steht deshalb das erste von fünf "Endspielen" für die Blau-Schwarzen an. Um 19.00 Uhr ist der direkte Konkurrent Rot-Weiss Essen zu Gast im Ludwigspark.

Lange Zeit sah es im Grünwalder Stadion in München für die Blau-Schwarzen nach drei Punkten aus. Aber trotz langer Überzahl kassierte der FCS kurz vor Schluss noch den Ausgleich – was Trainer Rüdiger Ziehl immer noch ärgert: "Wir haben zwei Punkte verloren, das ist Fakt. In der zweiten Halbzeit haben wir unnötig durch einen Standard ein Tor kassiert. Nicht, weil der Gegner mutig oder gut war, sondern weil wir nachgelassen haben."

Infos zum Spiel

Wann: Mittwoch, 23. April, 19.00 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

FCS-Trainer Ziehl: "Ausrutscher kam zu früh"

Für alle Beteiligten ist klar: Damit der FCS am Ende noch mindestens den Relegationsplatz erreicht, sollten die restlichen Partien alle gewonnen werden. "Durch Siege haben wir nun alles selbst in der Hand. Den Relegationsplatz haben wir mit fünf Siegen sicher", so Ziehl. Jedes Spiel sei nun ein "Endspiel".

Doch beim Nachholspiel des 31. Spieltages wartet mit Rot-Weiss Essen ein direkter Konkurrent um den Aufstieg auf die Saarländer. Am Wochenende besiegte RWE die formstarken Mannheimer auswärts mit 2:0 – dadurch haben die Essener einen Zähler mehr auf dem Konto als der FCS.

So kann es der 1. FC Saarbrücken noch auf den Relegationsplatz schaffen Der 1. FC Saarbrücken will den Relegationsplatz trotz des Dämpfers in München noch aus eigener Kraft erreichen. Möglich ist das – wenn auch schwierig. Denn der FCS bekommt es schon am Mittwochabend mit einem direkten Konkurrenten zu tun. Im Mai warten dann zwei aktuelle Spitzenteams auf die Blau-Schwarzen. Worauf es jetzt ankommt.

Boeder glücklich über aktuelle Tabellensituation

Der gebürtige Essener und Abwehrspieler des FCS, Lukas Boeder, zeigt sich erleichtert über die Tabellensituation, mit der man weiterhin von einem Aufstieg träumen darf: "Wir sind erst einmal froh, dass wir nach dem Saisonverlauf noch oben dabei sind. Wir haben die Dinge noch selbst in der Hand und das sollte uns Grund zum Optimismus geben. Die erste Halbzeit in München war sehr stark, daran können wir anknüpfen."

Marcel Gaus fehlt gesperrt

Nicht mit von der Partie sein wird Linksverteidiger Marcel Gaus, der im Spiel gegen 1860 München seine zehnte gelbe Karte gesehen hat und somit für das Spiel gegen Essen gesperrt sein wird.

Dafür wird aber Fabio Di Michele Sánchez zurück in den Kader rutschen, der am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Neben den Langzeitverletzten werden Rüdiger Ziehl aber voraussichtlich alle restlichen Spieler zur Verfügung stehen.

Rizzuto bleibt beim FCS

Mit Blick auf die neue Saison hat der FCS derweil seine Kaderplanungen vorangetrieben. Abwehrspieler Calogero Rizzuto hat seinen Vertrag bei den Blau-Schwarzen verlängert. Der gebürtige Saarbrücker kam vor zwei Jahren von Hansa Rostock zum 1. FC Saarbrücken zurück und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend 62 Spiele für die Saarländer.

"Calogero ist ein überaus wichtiger Spieler in unserem Mannschaftsgefüge und mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten. Wir sind froh, dass wir Calogero weiter an den FCS binden konnten", so der Sportdirektor Jürgen Luginger.

Über 13.000 Fans erwartet

Beim Nachholspiel gegen Essen werden laut FCS-Pressesprecher Peter Müller über 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Ludwigsparkstadion erwartet. Aufgrund der Neu-Terminierung auf einen Mittwochabend "gab es viele Rückläufe aus Essen. An einem Samstag wäre der Gästeblock voll gewesen." Fans sollten dennoch frühzeitig anreisen – die Polizei sperrt ab 17.30 Uhr wieder die Camphauser Straße.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es direkt nach Abpfiff hier auf SR.de und ab 21.45 Uhr in "aktuell" im SR Fernsehen.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen am 23.04.2024 berichtet.

