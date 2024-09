Erleichterung nach erstem Heimsieg 1. FC Saarbrücken gastiert in Cottbus Stand: 27.09.2024 20:46 Uhr

Mit zwei Siegen in Folge im Gepäck geht es für die Blau-Schwarzen am Ende der englischen Woche zu Energie Cottbus. Anstoß ist am Samstag um 16.30 Uhr.

Die Freude nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Viktoria Köln war bei allen Beteiligten des 1.FC Saarbrücken groß. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Blau-Schwarzen noch kein Spiel im heimischen Ludwigspark für sich entscheiden. Ganz anders steht es dabei um die Auswärtsbilanz: Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl hat bisher alle Spiele auf fremdem Rasen gewonnen.

Cottbus mit drei Siegen in Folge

Der von Claus-Dieter Wollitz trainierte Aufsteiger aus Cottbus ist mittlerweile in der dritten Liga angekommen. Die Lausitzer gehen mit drei Siegen in Folge und mit breiter Brust in das Duell gegen die Saarländer.

Unter der Woche haben die Cottbusser einen 5:2-Erfolg bei Zweitligaabsteiger Osnabrück gefeiert. Es wird also keine leichte Aufgabe für den FCS.

Ziehl froh über breiten Kader

Rüdiger Ziehl zeigte sich im SR-Interview „glücklich“ über den breiten Kader seiner Mannschaft. Bei der Partie gegen Cottbus wird der FCS-Trainer voraussichtlich auch wieder Änderungen vornehmen müssen.

Im Tor ist Phillip Menzel, der erst im Sommer zu den Blau-Schwarzen gewechselt ist, gesetzt. Innenverteidiger Sven Sonnenberg musste während des Spiels gegen Köln verletzt ausgewechselt werden.

Bichsel und Becker möglicherweise in der Startelf

Für ihn könnte Joel Bichsel in die Startelf rücken, der im vergangenen Spiel von den Fans sogar zum „Man of the Match“ gewählt wurde. Der Neuzugang überzeugte mit einer starken und konzentrierten Leistung.

Daneben könnte Dominik Becker starten, der sich in einer guten Form befindet. Der erst genesene Boné Uaferro sowie Neuzugang Lasse Willhelm stellen weitere Möglichkeiten für Ziehl dar. Auf den Außenverteidiger-Positionen werden aller Voraussicht nach wieder Schumacher und Rizzuto starten.

Auch im Mittelfeld mehrere Optionen

Im Mittelfeld bieten sich für Ziehl ebenso einige Optionen: Patrick Sontheimer wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder gesetzt sein. Kasim Rabihic belebte nach seiner Einwechslung gegen Köln das Spiel des FCS und erzielte sogar den Siegtreffer. Richard Neudecker kam im Heimspiel nicht zum Zug, könnte jedoch laut Ziehl eine Option für Samstag sein.

Vasiliadis, Krahn, Civeja, Günther-Schmidt, Naifi, Stehle und Multhaup kämpfen ebenfalls um einen Platz in der Startelf. Der Trainer hat also die „Qual der Wahl.“ Neuzugang Jacopo Sardo wird am Samstag noch nicht zur Verfügung stehen.

Im Sturm könnte Kai Brünker wieder von Beginn an auflaufen. In den vergangenen Spielen bekam er den Vorzug vor Patrick Schmidt.

Weite Anreise für FCS

Nach dem Auswärtsspiel in Hannover gilt es für den 1. FC Saarbrücken nun erneut innerhalb von einer Woche eine weite Strecke zurückzulegen. Die Blau-Schwarzen sind bereits am Donnerstag abgereist, um ein Kurztrainingslager in Teistungen zu absolvieren. Rüdiger Ziehl wird nach eigenen Aussagen ganz genau hinschauen, „wer nach dem langen Ritt nach Cottbus die nötige Frische auf den Platz bringen kann“.

Cottbus hofft auf große Kulisse

Wie die Gastgeber mitteilten, wurden für das Spiel gegen FCS bisher um die 7000 Tickets abgesetzt. Man hoffe jedoch darauf, die 10.000er Marke zu knacken. Dabei werden auch einige Hundert Saarbrücken-Fans den weiten Weg auf sich nehmen.

Der FCS liegt in der Tabelle derzeit mit 13 Punkten auf Platz 4. Anstoß der Partie gegen Cottbus ist am Samstag um 16.30 Uhr.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es direkt nach Abpfiff auf SRinfo.de, am Samstagabend im aktuellen Bericht, auf der Facebook-Seite der SR sportarena sowie auf Youtube.

