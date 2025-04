Zurück in die Aufstiegsränge 1. FC Saarbrücken empfängt FC Erzgebirge Aue Stand: 08.04.2025 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende ist der 1. FC Saarbrücken zum ersten Mal seit Anfang Dezember aus den Aufstiegsrängen der 3. Liga gerutscht. Heute gibt es gegen Aue die Chance, diese wieder anzugreifen.

Anne Hilt

Das 1:1 gegen den VfL Osnabrück am Samstag fühlte sich für den 1. FC Saarbrücken wie eine Niederlage an, hatte man doch dadurch Platz drei und damit die Chance auf die Relegation für die 2. Bundesliga zunächst verloren. Ein Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue würde gut tun und bei einem Patzer von Arminia Bielefeld die Rückkehr in die Aufstiegsränge bedeuten.

Infos zum Spiel

Wann: 08.04.2025, 19.00 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion

Tabelle: Aktuelle Tabelle der 3. Liga

Der FCS und die Torchancen

Musste sich das Team von Rüdiger Ziehl in Rostock noch vorwerfen lassen, nur zu einer echten Torchance gekommen zu sein, konnten die Saarbrücker gegen Osnabrück ihre zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen. Das soll heute gegen Aue anders laufen.

„Es war ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Dennoch hätten wir aufgrund der Chancen gewinnen müssen. Das haben wir angesprochen und müssen es einfach besser machen, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl auf der Pressekonferenz.

Rüdiger Ziehl bleibt vorsichtig optimistisch für kommende Woche FCS-Trainer Rüdiger Ziehl muss sich nach vier sieglosen Spielen in Folgen harscher Kritik und Beleidigungen durch die Fans stellen – das tut durchaus weh. Trotz der angespannten Stimmung bleibt Ziehl optimistisch. Um die Aufstiegshoffnungen zu wahren, wird im kommenden Spiel gegen Aue ein Sieg benötigt.

„Es ist noch nichts verloren“

Sieben Spiele bleiben dem FCS jetzt noch, um es „besser zu machen“. Helfen könnte dabei, dass mit Kai Brünker Saarbrückens bester Torschütze gegen Osnabrück zwar nicht getroffen, aber immerhin nach seinem doppelten Kieferbruch wieder auf dem Platz gestanden hat.

In der Abwehr wird der FCS-Trainer etwas umbauen müssen im Vergleich zum Osnabrück-Spiel, weil Sven Sonnenberg die fünfte gelbe Karte gesehen hat und deswegen gesperrt ist. Gleiches trifft aber auch auf Aues Offensivmann Boris Tashchy zu. „Es liegt jetzt an uns, für bessere Stimmung im Umfeld zu sorgen“, sagte FCS-Außenverteidiger Calogero Rizzuto, hinter dessen Einsatz nach Wadenproblemen zumindest mit ein kleines Fragezeichen steht.

„Ziehl raus“-Rufe der Fans: „Die tun weh“

Am vergangenen Samstag hatten einige Fans wieder lautstark den Rücktritt von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl gefordert. Im SR-Interview gab er offen zu, dass ihn das beschäftigt hat. Nach einer kurzen Nacht habe ein Zehn-Kilometer-Lauf geholfen, um den Kopf freizukriegen.

Den wird er im Spiel gegen Aue brauchen: „Es ist eine gute Drittligamannschaft, die zuletzt personell gebeutelt war. Aber sie haben dennoch das Beste aus der Situation gemacht und sind durch den Sieg gegen Stuttgart praktisch gerettet“, so Ziehl.

Aue hat Talfahrt gestoppt

Nach drei sieglosen Spielen in Folge hat FCS-Gegner Aue am vergangenen Wochenende wieder gewonnen – mit 2:1 gegen die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart, gegen die die Saarbrücker eine 0:2-Niederlage hinnehmen mussten. Im Hinspiel gegen Aue hatte Kai Brünker kurz vor dem Abpfiff noch zum 1:1-Endstand getroffen.

Das dürfte im Rückspiel nicht reichen – weder um die rund 11.000 erwarteten Fans im Stadion zu besänftigen noch um die Aufstiegsambitionen weiter zu untermauern. Anpfiff im Saarbrücker Ludwigspark ist um 19.00 Uhr.

Der SR überträgt das Spiel live in Einblendungen auf SR3 Saarlandwelle. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es im Anschluss an das Spiel in der SR Mediathek.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken