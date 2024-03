Weltcup-Finale im Zweierbob Weltcup-Finale im Zweierbob: Lisa Buckwitz fährt im Gesamtklassement auf dritten Platz Stand: 23.03.2024 18:16 Uhr

Die Potsdamerin Lisa Buckwitz hat beim Weltcupfinale im Zweierbob der Frauen am Samstag in Lake Placid einen Podestplatz knapp verpasst und wurde vierte. In der Gesamtwertung landete sie auf dem dritten Platz.



Die Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin im Monobob vom BRC Thüringen lag nach dem ersten Lauf mit ihrer Anschieberin Lauryn Siebert auf dem zweiten Platz, wurde zum Saisonabschluss aber noch von Adele Nicoll und Laura Nolte auf den vierten Platz verdrängt.

Laura Nolte holt Gesamtsieg

Den Sieg im Weltcupfinale sicherte sich Kim Kalicki. Auf der anspruchsvollen Bahn am Mount van Hoevenberg, wo im kommenden Winter die WM stattfindet, siegte die Wiesbadenerin mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig in 1:53,39 Minuten und holte sich so mit deutlichem Vorsprung den dritten Saisonerfolg.



Die Kristallkugel für den Gesamtsieg sicherte sich erneut Laura Nolte, zweite wurde Kalicki.

