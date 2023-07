Regionalliga-Vorschau | Teil 1 Vor dem Saisonstart: Cottbus, Viktoria, Hertha II und Altglienicke im Check Stand: 24.07.2023 17:21 Uhr

Am Freitag startet die Regionalliga Nordost in die neue Spielzeit. Auf den absoluten Topfavoriten haben sich die Trainer bereits festgelegt. Nur Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus ist da anderer Meinung. Die Klubs im Teamcheck - Teil 1.

Energie Cottbus

In der Vorsaison musste sich der amtierende Meister der Regionalliga Nordost noch in den ungeliebten Aufstiegsspielen dem Sieger der bayerischen Regionalliga, SpVgg Unterhaching, geschlagen geben. In der kommenden Saison ist der Meister des Nordost-Klassements als Aufsteiger in die 3. Liga allerdings gesetzt. Setzt das Team von Trainer Wollitz nun alles auf eine Karte?

Claus-Dieter Wollitz

Hertha II

Mit Stephan Schmidt steht bei Hertha II in der kommenden Saison ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie, der auf den langjährigen U23-Trainer Ante Covic folgt. Zuvor hatte Schmidt die U17 trainiert und hofft nun auf einen guten Start in der Regionalliga.

imago images 1032222655

Viktoria Berlin

In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich Viktoria als Drittliga-Absteiger in der Regionalliga etablieren. Nach einem großen Umbruch hatte die Mannschaft zumindest mit der Abstiegszone nichts zu tun. Und in dieser Saison?

imago images 1023289539

VSG Altglienicke

Zum Ende der Saison 2022/23 machten Gerüchte die Runde, dass der Verein aus der Regionalliga aussteigen würde, weil der Investor sich zurückziehen wolle. Doch offenbar macht der Geldgeber, ein Bauunternehmer, weiter, gemeinsam mit Trainer-Urgestein Karsten Heine. In der letzten Woche der Vorsaison, so Heine, habe man erst davon erfahren, dass es sicher auch in der Folgesaison weitergehen kann mit dem Altglienicker Offensivfußball in Deutschlands vierthöchster Liga.