Volleyball-Champions League Volleyball-Champions League: SC Potsdam verliert Playoff-Hinspiel in Stuttgart Stand: 01.02.2024 21:38 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Hinspiel um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale verloren. Am Donnerstagabend unterlagen die Brandenburgerinnen mit 0:3 (18:25, 25:27, 19:25) beim MTV Stuttgart. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in der Potsdamer MBS Arena statt.



Der Spielverlauf

Die Potsdamerinnen kamen nicht gut ins Spiel, nahmen schlecht an und lagen schnell 3:15 hinten. Danach fanden sie in ihren Rhythmus zurück und kamen im ersten Satz noch auf ein 18:25. Im zweiten Satz lief es besser. Der SC Potsdam führte zwischenzeitlich mit 15:10 und hielt den Abstand aufrecht. Doch in der Schlussphase des Satzes ließ das Team drei Satzbälle ungenutzt. Eine Nachlässigkeit, die Stuttgart prompt bestrafte. Der finale Satz ging dann wieder deutlich an die Gastgeberinnen aus Stuttgart.



Das Spiel war das erste von mehreren Aufeinandertreffen beider Vereine in den nächsten Wochen. Schon am Samstag stehen sich Potsdam und Stuttgart in der Bundesliga gegenüber. Anfang März kämpfen die Teams um den DVV-Pokal in Mannheim.



