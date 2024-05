Berliner Landespokal Berliner Landespokal: TuS Makkabi und Viktoria Berlin ziehen ins Finale ein Stand: 01.05.2024 18:09 Uhr

Jubel bei Titelverteidiger TuS Makkabi: Die 1. Mannschaft des Vereins steht erneut im Endspiel des Berliner Fußball-Landespokals. Im Halbfinale setzte sich Makkabi am Mittwochnachmittag bei Sparta Lichtenberg mit 3:1 (0:0) durch.



Im Duell zweier Oberligisten erzielten vor 1.012 Zuschauern auf dem Sportplatz Fischerstraße Caner Özcin (57. Minute), Teo Matkovic (58.) und Kalilu Conteh (70.) die Tore für den Sieger. Für Sparta traf Omid Saberdest (61.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

In der hektischen Schlussphase gab es zwei Platzverweise für Spartas Max Konrad (78./Notbremse) und Gäste-Co-Trainer Ousmane Bangoura (80./grobe Unsportlichkeit). Das Spiel war für einige Minuten unterbrochen, weil Fans zu nah am Spielfeldrand saßen.



Es war die Neuauflage des letztjährigen Endspiels, das Makkabi am 3. Juni 2023 im Mommsenstadion mit 3:1 nach Verlängerung für sich entschieden hatte. In der 1. Rundes des DFB-Pokals war Makkabi dann am VfL Wolfsburg (0:6) gescheitert. Den nationalen Pokal-Wettbewerb will Makkabi erneut erreichen.

Dehl schießt Viktoria ins Finale

Im Endspiel am 25. Mai zum Finaltag der Amateure im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion heißt der Gegner FC Viktoria 89. Der Regionalligist triumphierte am Mittwoch mit 1:0 nach Verlängerung gegen den Oberliga-Vertreter Lichtenberg 47. Für den Favoriten auf den Pokalsieg war vor 1.059 Besuchern der frühere Unioner Laurenz Dehl in der 104. Minute erfolgreich.



Viktoria triumphierte im Landespokal bislang dreimal: Nach Titelgewinnen in den Jahren 2014 und 2019 errang der Klub aus Lichterfelde die Trophäe zuletzt vor zwei Jahren.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.05.2024, 18 Uhr