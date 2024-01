Volleyball-Champions-League BR Volleys schlagen Lissabon und ziehen in K.o.-Runde ein Stand: 10.01.2024 22:16 Uhr

Die BR Volleys haben in der Volleyball-Champions-League vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde geschafft.

Die BR Volleys haben in der Volleyball-Champions-League vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde geschafft. Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der deutsche Meister am Mittwoch bei Benfica Lissabon nach hartem Kampf mit 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 26:24) durch.



Unabhängig vom Ausgang ihres letzten Spiels gegen Piacenza am kommenden Mittwoch steht bereits jetzt fest, dass die Berliner mit ihren drei Siegen und zehn Punkten zumindest als bester Dritter der fünf Gruppen das Weiterkommen sicher haben.

BR Volleys siegen im Derby gegen die Netzhoppers mehr

Endphase wird zum Krimi

Die Volleys waren zu Beginn gegen die noch sieglosen Portugiesen hellwach. Mit hohem Aufschlagdruck machten sie ihrem Kontrahenten zu schaffen. Mittelblocker Timo Tammemann sorgte mit einem Einerblock für den ersten Drei-Punkte-Vorsprung (9:6), später holte Kapitän Ruben Schott beim 24:20 den ersten Satzball heraus.



Nachdem die BR Volleys den zweiten Durchgang nach verwandeltem Satzball von Timothee Carle auch gewonnen hatten, kamen sie allerdings ins Schlingern. Dank eines Einerblocks von Schott lagen sie im dritten Abschnitt zwar noch mal 16:15 vorn, doch danach übernahm Benfica das Kommando.



Die Endphase der Partie wurde schließlich zum Krimi. Zunächst vergaben die Portugiesen bei 24:22 zwei Satzbälle zum Tiebreak und damit zumindest zu einem Punktgewinn. Nervenstark und mit überragender Blockabwehr glichen die BR Volleys aus und nutzten nach eigener 25:24-Führung gleich den ersten Matchball zur Entscheidung.

Sendung: rbb24-Inforadio, 10.01.2024, 22:15 Uhr