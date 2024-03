Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam verlängert Vertrag von Trainer Boieri Stand: 20.03.2024 11:24 Uhr

Trainer Riccardo Boieri hat seinen Vertrag bei den Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam vorzeitig bis 2026 verlängert, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Der 36 Jahre alte Italiener übernahm den Posten erst zu Beginn der laufenden Saison, ist dem Verein allerdings bereits seit rund zehn Jahren in unterschiedlichen Ämtern verbunden.



"Wir schätzen seine akribische Art, seinen Hang zur Perfektion. Sein Training ist stets sehr strukturiert", nennt Potsdams Geschäftsführer Eugen Benzel einige der Gründe für die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses. "Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortliche", sagte Boieri. Unter ihm wurde der SC Potsdam in der vergangenen Saison Vizemeister.

Nachfolger von Herandez

Boieri war von 2014 bis 2018 als Co-Trainer und Scout bei den Potsdamerinnen tätig, wechselte danach für ein Jahr in die Schweiz und wurde nach seiner Rückkehr zu den Brandenburgerinnen wieder Co-Trainer unter Guillermo Naranjo Herandez. Nach dem Wechsel Hernandez' zu Galatasaray Istanbul wurde Boieri zum Cheftrainer befördert.



Aktuell steht der SC Potsdam im Playoff-Viertelfinale. Das erste Spiel einer Serie Best of three gegen den VfB Suhl findet am Sonntag in Potsdam statt.

Sendung: DER TAG, 20.03.2024, 19 Uhr