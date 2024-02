Volleyball Bundesliga Volleyball Bundesliga: SC Potsdam gelingt Revanche gegen Titelverteidiger Stuttgart Stand: 03.02.2024 19:23 Uhr

Im dritten Anlauf haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam den ersten Sieg gegen den MTV Stuttgart in der laufenden Saison eingefahren. Die Brandenburgerinnen gewannen am Samstag im letzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde beim amtierenden deutschen Meister mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:21). Nationalspielerin Antonia Stautz verwandelte den ersten Matchball.



SC Potsdam werden sechs Punkte abgezogen mehr

Klar in den Sätzen, knapp in deren Verlauf

Das 3:0 nach Sätzen war allerdings ein trügerisches Ergebnis eines über weite Strecken sehr spannenden Spiels. So gewannen die Potsdamerinnen bereits den Auftakt-Abschnitt erst nach einem Kraftakt und viel Stuttgarter Gegenwehr nur knapp mit 26:24. Auch im weiteren Spielverlauf hatten die Gäste zwar leichte Vorteile ihren Gastgeberinnen gegenüber, dominierten das Spiel aber keinesfalls.



Durch den dennoch sehr überzeugenden, weil nicht unbedingt erwartbaren 3:0-Sieg beendet der SC Potsdam, dem vom Lizenzierungsausschuss der Liga in dieser Woche sechs Punkte abgezogen wurden, die Hauptrunde auf Rang vier. Die Zwischenrunde vor den Playoffs beginnt am kommenden Wochenende.



Das Hinspiel im Dezember und das erste Spiel in der K.-o.-Runde der Champions League am vergangenen Donnerstag hatte der SC Potsdam gegen Stuttgart deutlich verloren. Die nächste Begegnung lässt nicht lange auf sich warten: Schon am Mittwoch steht das Rückspiel in der Königsklasse an. Auch im Pokalfinale (3. März) und in der Bundesliga-Zwischenrunde geht es gegen das Team aus Baden-Württemberg.



Sendung: rbb24 Inforadio, 03.02.2024, 19:15 Uhr