Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: Netzhoppers feiern gegen Dachau den ersten Saisonsieg Stand: 16.12.2023 19:49 Uhr

Die Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen holen gegen den ASV Dachau ihren ersten Sieg in der Volleyball-Bundesliga. Am Samstagabend gelang den Brandenburgern ein 3:1-Erfolg (22:25, 25:19, 28:26, 25:13). Für die Mannschaft von Alejandro Kolevich sind es gleichzeitig die ersten Punkte in der Saison.



Anders als sonst spielten die Netzhoppers wieder vor alter Kulisse in der Landkostarena in Bestensee und nicht in der Paul-Dinter-Halle. Den ersten Satz gaben sie dort an den Aufsteiger aus Dachau ab, der den zweiten von drei Satzbällen verwandelte (22:25). Im zweiten Satz traten die Netzhoppers selbstbewusster auf, machten weniger Fehler und erspielten sich schließlich sechs Satzbälle. Ein Aufschlagfehler der Gäste führte zum 25:19-Satzgewinn. Der dritte Satz war deutlich enger, konnte aber auch von den Brandenburgern für sich entschieden werden (28:26).



Linus Engelmann muss verletzt ins Krankenhaus

Nach dem erfolgreichen zweiten Satzgewinn, der gleichbedeutend mit dem ersten Punkt war, spielte das junge Team deutlich befreiter auf. Und erspielte sich so früh einen Vier-Punkte-Vorsprung, den die Brandenburger nach mehreren Fehlern der Gäste auf ein 11:4 ausbauen konnten. Danach waren die Netzhoppers um Jannes Wiesner in voller Spielkontrolle. Beim Stand von 15:7 knickte Linus Engelmann nach einer Blockaktion mit dem rechten Fuß bei der Landung um. Der Außenangreifer musste für mehrere Minuten auf dem Feld behandelt werden und konnte das Spiel nicht fortsetzen. Auch ohne Engelmann konnten die Brandenburger wenig später den 3:1-Sieg nach einem Netzfehler Dachaus feiern (25:13). Engelmann wurde nach dem Spiel zum wertvollsten Spieler gewählt.



“Es war ein Befreiungsschlag. Wir haben gerade im Training in den letzten Tagen gezeigt, dass wir eine Leistungssteigerung hatten”, sagte Mittelblocker Maxim Künitz nach dem Spiel im Interview mit dem rbb. “Nach dem ersten Satz ging das Zittern los, aber dann haben wir es über den Berg gebracht. Wir waren in unserem System drin. Die Stimmung von außen hat ziemlich gut mit uns harmoniert.” Trotz des ersten Siegs verbleiben die Netzhoppers mit drei Minuspunkten auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der angemeldeten Insolvenz in der Vorsaison waren die Netzhoppers mit einem Abzug von sechs Punkten bestraft worden.



Sendung: rbb24, 16.12.2023, 21:45 Uhr