DFB-Pokal der Frauen Viktoria und Stern 1900 erreichen zweite Runde Stand: 13.08.2023 20:36 Uhr

Im DFB-Pokal der Frauen haben es der FC Viktoria 1889 Berlin und der SFC Stern 1900 in die zweite Runde geschafft. Am Sonntag setzte sich Viktoria mit 3:1 gegen den TSV Barmke 1906 durch. Vor 615 Zuschauern fielen im Stadion Lichterfelde dabei alle Tore in der ersten Hälfte. Für Viktoria trafen Danya Barsalona (5.), Marlies Sänger (12.) und Kim Urbanek (38.).

Turbine Potsdam erst ab September dabei

Stern 1900 gewann unterdessen bei Grün-Weiß Brieselang das Berlin-Brandenburg-Derby mit 1:0. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Verteidigerin Alina Cibusch in der 81. Minute per Foulelfmeter.



Turbine Potsdam hat - wie alle Erstligisten der vergangenen Saison - ein Freilos und greift erst im September bei der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.08.2023, 20:15 Uhr