Regionalliga Nordost der Frauen Union übernimmt Tabellenführung von Viktoria Berlin

Union Berlin hat das Topspiel in der Regionalliga-Nordost gegen Viktoria Berlin gewonnen. Die Fußballerinnen aus Köpenick setzten sich in einem engen Spiel mit 1:0 (1:0) gegen den Berliner Konkurrenten durch und übernehmen so die Tabellenführung von Viktoria.



Dina Orschmann erzielte in der 27. Minute den Treffer des Tages für die Auswahl von Trainerin Ailien Poese. Viktoria fiel durch die erste Saisonniederlage noch hinter Carl Zeiss Jena II auf den dritten Rang zurück.



In der letzten Saison hatte Viktoria noch beide Partien gegen Union gewonnen. Beide Berliner Teams streben in dieser Spielzeit den Sprung in die 2. Bundesliga an.



Hertha gewinnt deutlich in Magdeburg

Im Auswärtsspiel beim Magdeburger FFC fuhren die Spielerinnen von Hertha BSC am Sonntag einen 5:0-Sieg ein. Die Tore erzielten Ronja Borchmeyer (10.), Elfie Wellhausen (69., 85.) und Lotte Reimold (84., 88.). Der Klub bleibt vorerst auf dem vierten Platz vor.



Das deutliche Ergebnis spiegele allerdings nicht wider, wie ausgeglichen die Partie gewesen sei, betonte Vereinssprecher Manuel Meister nach der Partie. "Wir haben heute nicht so gut gespielt, haben aber auch nicht viel zugelassen", sagte er. Entscheidend sei die Effizienz vor dem gegnerischen Tor gewesen.

Siege für Türkiyemspor und Turbine II

Türkiyemspor Berlin gewann sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Berolina Mitte am Sonntag knapp mit 2:1 (2:1). Kim Nenninger hatte die Gäste in der 19. Minute zunächst in Führung gebracht, doch im Anschluss drehte Türkiyemspor die Partie. Venus El-Kassem sorgte mit ihren ersten beiden Saisontreffern noch vor der Halbzeit innerhalb kürzester Zeit für das 2:1 für ihre Mannschaft (33.+39.).



Die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam feierte einen späten Sieg. Der Siegtreffer im Duell gegen den 1. FFV Erfurt fiel erst in der Nachspielzeit durch Felicitas Uhlig (90.+1). Emily Lemke hatte die Brandenburgerinnen bereits nach fünf Minuten in Front gebracht. Uhlig erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2:0, sodass es nach einem klaren Sieg für Turbine aussah (42.). Doch nach dem Seitenwechsel verkürzte zunächst Anna Mittelsdorf (58.) für Erfurt, ehe Milena Reinhardt zum 2:2 traf (66.). Lange Zeit sah es dann nach einer Punkteteilung aus, doch Uhlig sorgte kurz vor Schluss mit ihrem zweiten Treffer doch noch für den wichtigen Heimsieg.



