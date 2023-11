Bundesliga-Heimspiel mit neuem Trainer-Duo Union startet gegen Augsburg die Post-Fischer-Ära Stand: 23.11.2023 18:06 Uhr

Unter der Leitung von Interimstrainer Marco Grote und Co-Trainerin Marie-Louise Eta empfängt der 1. FC Union am Samstag den FC Augsburg an der Alten Försterei. Grote kündigte an, mutig und offensiv spielen zu lassen, ohne "alles auf links" zu drehen.

Fakten zum Spiel

Das Heimspiel gegen den FC Augsburg wird für den 1. FC Union Berlin nach 5 Jahren und 137 Tage der erste Auftritt ohne Urs Fischer als Trainer sein.

Dennoch wird es am Samstag (15:30 Uhr) im Stadion an der Alten Försterei historisch: Mit Marie-Louise Eta wird erstmals eine Co-Trainerin auf einer Bundesliga-Bank sitzen.

Augsburg ist seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen - nur Bayern, Leverkusen und Frankfurt haben mindestens ebenso lange Serien.

Auf der anderen Seite kann Union derzeit nur eine Niederlagenserie aufweisen: Neun Spiele in Folge gingen zuletzt verloren. Das Resultat: Platz 18 in der Tabelle.

Insbesondere in der Offensive hat Union in dieser Saison Probleme: Die Köpenicker erzielten bislang nur elf Tore, was deutlich unter dem Bundesliga-Durchschnitt (20) liegt. Nur Köln (9) hat weniger Treffer erzielt.



So läuft es sportlich beim FC Augsburg

Der FC Augsburg steht auf Platz zehn und damit im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Einem verkorksten Saisonstart und der Trennung von Trainer Enrico Maaßen folgte die Amtsübernahme durch den dänischen Coach Jess Thorup und eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. Der 53-Jährige holte aus den ersten vier Bundesliga-Spielen mit seinem neuen Klub acht der möglichen zwölf Punkte.



Bei den FCA-Fans sorgt der Aufschwung für ein bisschen Beruhigung nach stürmischen Monaten. Irina Mira ist Autorin beim Augsburger Fan-Blog "Rosenau Gazette". Sie hat die letzte Saison vor allem als nervenaufreibend in Erinnerung. "Letztes Jahr war es ultra-knapp", sagt sie im Gespräch mit rbb|24. "Wir mussten uns beim Klassenerhalt komplett auf andere verlassen und sehr viel hoffen. Das hat keinem so richtig gefallen", sagt sie. Zunächst habe der Umbruch nicht eingesetzt. Unter anderem schied Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokal in Unterhaching aus.



Nach der Trennung von Maaßen ging es dann aber auch aus Sicht von Mira aufwärts. "Jess Thorup kannte man in Deutschland nicht unbedingt. Zum Einstand hat er gegen Heidenheim einen furiosen Sieg nach Rückstand geholt.", erinnert sich Mira. "Da sind die Augenbrauen hochgegangen und man hatte die Hoffnung, dass es mehr werden könnte." Die letzten Kritiker, die gegen Heidenheim von einem "One-Hit-Wonder" gesprochen hätten, seien in den folgenden Spielen überzeugt worden. Thorup und sein Team haben laut Mira eine neue Aufbruchstimmung rund um den FCA ausgelöst.



Das bewegt die Fans

Stefan Reuter war seit 2013 Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg. Er half dabei, den Klub in der 1. Fußball-Bundesliga zu etablieren und in einer Saison sogar ins internationale Geschäft zu führen. Dafür wurde und wird Reuter in Augsburg geschätzt. Dennoch begrüßten viele Fans Reuters Schritt zurück in den Hintergrund. Der 57-Jährige ist mittlerweile "nur" noch als Berater des Managements aktiv. Seinen Posten als Sportdirektor hat Marinko Jurendic übernommen. Die Klub-Anhänger stufen dessen Start als gut ein.



"Jess Thorup war sein erster großer Transfer. Deswegen finden viele lobende Worte für ihn", sagt Mira. "Außerdem hat er mit Jacob Friis überraschend einen neuen Co-Trainer geholt, der zuletzt beim dänischen Erstligisten Viborg FF als Cheftrainer war. Dort hat er letzte Saison einen Underdog zum Meisterschaftskandidaten geformt. Das hat viele Fans ebenfalls zum Aufhorchen gebracht", sagt Mira. "Nach den letzten Jahren im Abstiegskampf steuern die neuen Verantwortlichen gegen. Das merken die Fans, es gibt ihnen Hoffnung."



"Die Spieler werden brennen, die Fans werden brennen" Anderthalb Jahre trug Sven Michel das Trikot von Union Berlin. Am Samstag kehrt der Stürmer - in Diensten des FC Augsburg - an die Alte Försterei zurück. Im Interview spricht er über seine Zeit in Berlin, Urs Fischer, Trainerwechsel auf beiden Seiten und einen "Hexenkessel".mehr

Auf diesen Spieler muss Union achten

Der herausragende Spieler beim FCA ist bislang Stürmer Ermedin Demirović. Der 25-Jährige kommt nach elf Spielen auf sechs Treffer und drei Torvorlagen. Bloggerin Irina Mira möchte sich allerdings nicht auf einen Spieler festlegen, sondern verweist auf das Augsburger Kollektiv.



"Die Mannschaft hat sich zuletzt wirklich gefunden", sagt sie. "Man hatte immer gedacht, es sei ein Haufen von Individualisten, mittlerweile greift aber ein Rad ins andere." Einen Spieler hebt sie dann aber dennoch hervor. Auf der Torwartposition habe sich ihr Klub in diesem Sommer sinnvoll verstärkt. "Finn Dahmen macht sich wirklich gut, nachdem der FCA wenig Konstanz auf der Position hatte. Auch um Rafał Gikiewicz wurde es nie ruhig."

Die Stimmen der Trainer

Marco Grote (Union Berlin): "Der FC Augsburg war zuletzt überaus erfolgreich – mit Siegen beziehungsweise Spielen, die sie nicht verloren haben. Unter dem neuen Trainer spielen sie mit einem etwas veränderten Spielstil, mit einer hohen Qualität und einem relativ klaren Weg, wie sie nach vorne spielen."



Jess Thorup (FC Augsburg): "Die Analyse war schon etwas speziell, wir wissen gar nicht, was so passiert. Wir haben daher nicht nur Plan A, sondern vielleicht auch Plan B oder Plan C trainiert, um dennoch möglichst einen Schritt vor dem Gegner zu sein."

So könnte Union spielen

Erwartungsgemäß ließ sich Grote auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag nicht in die Karten schauen. "Wir haben immer was im Kopf", sagte er. Der Trainer verwies darauf, dass einige Nationalspieler erst am Donnerstag wieder zum Team gestoßen seien. Man wolle sich also die Zeit bis Samstag nehmen, um über eine Startformation zu entscheiden. Er kündigte an, offensiv und mutig spielen lassen zu wollen. "Andererseits ist es natürlich so, dass du in vier, fünf, sechs Tagen auch nicht komplett etwas verändern kannst und auch nicht unbedingt musst. Union steht für etwas, das war über Jahre sehr, sehr erfolgreich." Und: "Dreierkette, Viererkette, Fünferkette ist für mich nicht das Entscheidende. Eine gewisse Flexibilität sollte man immer aufrechterhalten."



Definitiv fehlen werden die verletzten Danilho Doekhi, Leonardo Bonucci und Sheraldo Becker. Rani Khedira steht aufgrund einer Rot-Sperre ebenfalls nicht zur Verfügung.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Leite - Juranovic, Laidouni, Kral, Tousart, Gosens - Fofana, Behrens

Die Prognose

Die Ausgangslage ist klar: Die Gäste aus Augsburg kommen mit einer guten Portion Selbstvertrauen an die Alte Försterei - im Gegensatz zu den Köpenickern. "Es geht vor allen Dingen darum, die Spieler daran zu erinnern, welche Qualität sie haben. Nach mehreren Spielen, die du nicht gewinnen hast, strotzt du natürlich nicht vor Selbstvertrauen", so Grote. Sollte es dem Coach gelingen, dieses Selbstvertrauen wieder bei seinen Spielern zu wecken, können die Eisernen ihren Negativlauf beenden und vor heimischer Kulisse einen lang ersehnten "Dreier" einfahren.



Tipp der Gegner-Expertin: "Es ist immer schwer, nach einem Trainerwechsel eine Bewertung abzugeben", sagt Mira. "Ich glaube an den Impuls, den ein Trainerwechsel einer Mannschaft geben kann. Union kann deutlich mehr, als sie zuletzt gezeigt haben. Der FCA hält aber auch gut dagegen - deswegen wird es ein 1:1."



Redaktionstipp: Der oft unerklärlich positive und motivierende Effekt nach einer Trainerentlassung zeigt sich auch bei Union. Das Interims-Duo Marco Grote und Marie-Louise Eta darf sich über einen Sieg freuen, alle Unioner können aufatmen - 2:1.

Sendung: rbb24, 23.11.23, 22:05 Uhr