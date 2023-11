WM-Titel im Synchronwettbewerb Trampolin-Weltmeister Caio Lauxtermann in Cottbus emfpangen Stand: 22.11.2023 13:02 Uhr

Der Cottbuser Trampolin-Weltmeister im Synchronwettbewerb, Caio Lauxtermann, ist zurück in Cottbus. Am Mittwochvormittag ist der 20-Jährige in der Lausitzer Spotschule empfangen worden. Mit dabei waren neben rund 500 Sportschülern der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) und Sportdezernent Thomas Bergner.





Lauxtermann hatte am 12.November zusammen mit Fabian Vogel am letzten Tag der Trampolin-WM im englischen Birmingham überraschwend Gold geholt. Die beiden hatten nach dem Halbfinale im Syncron-Wettbewerb nur auf Platz sechs gelegen. Für Caio Lauxtermann war es die erste WM bei den Männern.

Cottbus setzt auf's Trampolin

Lauxtermann hatte bis zum Sommer sein Abitur auf der Sportschule gemacht. Inzwischen gehört er zum Nationalkader. "Caio hat es geschafft, in den letzten Jahren hier leistungssportlich zu trainieren und sich in die Weltsspitze vorzukämpfen", sagte der Leiter der Sportschule, Sten Marqua, dem rbb. Das sei kontinuierlich vom Juniorenbereich in den Elitebereich passiert, "so dass man sagen kann, dass er im Synchronspringen jetzt zur absoluten Weltspitze gehört."

Durch Lauxtermanns Erfolg bei der WM versprechen sich die Veranstalter Rückenwind für den Trampolin-Weltcup, der im März in Cottbus ausgerichtet wird. Die Veranstalter wollen Anfang Dezember mit dem Ticketverkauf beginnen.





Die Stadt Cottbus setzt aber auch noch auf andere Weise auf die Disziplin Trampolin. Im Sportzentrum soll eine neue Trampolinhalle gebaut werden. An der Schule sind zurzeit rund 20 Trampolinturner.



Sendung: Antenne Brandenburg, 11.22.2023, 14:30 Uhr