Spielunterbrechung bei Hertha-HSV Spielunterbrechung bei Hertha-HSV: Hertha-Geschäftsführer Herrich kritisiert Intensität von Fan-Protesten

Spielunterbrechung bei Hertha-HSV: Hertha- Geschäftsführer Herrich kritisiert Intensität von Fan-Protesten

Das Traditionsduell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV stand am Samstagabend wegen andauernder Fanproteste kurz vor dem Abbruch. Hertha-Geschäftsführer Herrich fürchtet nun Konsequenzen.

Die Fanproteste im Olympiastadion vom Samstagabend wirken nach. Herthas Geschäftsführer Thomas Herrich hat die Länge des Protests beim Zweitliga-Spiel gegen den Hamburger SV kritisiert, aber auch Verständnis für die Anliegen der Anhänger seines Klubs gezeigt.



"Es ist völlig legitim, Aktionen zu machen und Kritik zu äußern. Die Art und Weise ist das andere. Das ging mir deutlich zu lange", sagte der 59-Jährige nach dem Zweitligaspiel am Samstagabend. "Das hat den Spielfluss gestört."

Reese: "So viel Konfrontation bringt uns nicht weiter"

Die Fanproteste gegen Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga sind in deutschen Arenen mittlerweile zur Gewohnheit geworden, doch am Samstag erreichten sie im Berliner Olympiastadion ein neues Ausmaß. Für mehr als eine halbe Stunde war die Zweitligapartie zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV unterbrochen worden. Schon im ersten Durchgang flogen Tennisbälle aus dem Hamburger Block auf das Spielfeld. Die Partie, die Hertha letztlich mit 1:2 (0:0) verlor, stand zwischenzeitlich vor dem Abbruch.



Hertha-Offensivspieler Fabian Reese zeigte sich nach dem Spiel trotz der Proteste zunächst dankbar für die Stimmung im Stadion: "Wenn man am Mittwoch hier war (Anm.: Pokalspiel gegen 1. FC Kaiserslautern), wenn man heute hier war, dann kriegt man Gänsehaut. Das ist eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht."



Doch Reese gab auch zu verstehen, dass es in der am Samstagabend gezeigten Form des Protests nicht weitergehen könne: "Wir müssen einen Schritt aufeinander zugehen, da eine Lösung finden, denn so viel Konfrontation bringt uns nicht weiter. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die DNA des Fußballs verlieren", sagte Reese.

Herrich befürchtet Konsequenzen

Sportdirektor Benjamin Weber teilte mit, die Niederlage habe mit der langen Unterbrechung nichts zu tun.



Herrich befürchtet indes finanzielle Konsequenzen für den klammen Klub. Wie empfindlich die Strafe ausfallen wird, ist offen. Klar ist, dass der zuständige DFB-Kontrollausschuss seine Geldbußen anhand eines einsehbaren Leitfadens bemisst [dfb.de]. Die Geldstrafe für das Abwerfen von Gegenständen kann sich demnach verdoppeln, wenn dies eine mehrminütige Spielunterbrechung zur Folge hat.

