Sieg bei Tours VB BR Volleys stehen in der Königsklasse im Viertelfinale

Im vierten Jahr in Folge haben die Berlin Volleys das Viertelfinale der Volleyball-Champions-League erreicht.

Im Qualifikations-Rückspiel für die Runde der letzten acht Mannschaften gewann der Bundesliga-Tabellenführer bei Frankreichs Meister Tours VB am Donnerstag souverän mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:22). Da die Berliner acht Tage zuvor das Hinspiel mit 3:1 gewonnen hatten, waren sie in Tours schon nach ihrer 2:0-Satzführung am Ziel. Im Viertelfinale wartet nun Italiens Topteam Itas Trentino auf den deutschen Meister.

Tours VB zeigte sich gegenüber dem Hinspiel in Berlin anfangs durchaus verbessert. Doch die BR Volleys ließen im ersten Satz ihren Gegner nur mit maximal zwei Punkten Vorsprung davonziehen. Am Ende verschafften sich die Gäste mit einem Ass von Johannes Tille sowie einem erfolgreichen Zweierblock von Ruben Schott und Timo Tammemaa einen 22:19-Vorteil, den die Mannschaft zu 1:0-Satzführung ins Ziel brachte.



Die BR Volleys gingen danach mit viel Selbstvertrauen in den zweiten Durchgang. Sie beherrschten das Geschehen klar. Der Franzose Timonthee Carle verwandelte am Ende gegen seine Landsleute den Satzball zur 2:0-Satzführung. Weil damit die Entscheidung über den Viertelfinaleinzug bereits gefallen war, kamen auf beiden Seiten für den Rest der Partie die Ersatzspieler aufs Feld. Aber auch da zeigten sich die BR Volleys überlegen.

