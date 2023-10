Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen Schützenfest für Union, auch Hertha und Viktoria siegen Stand: 08.10.2023 17:40 Uhr

Das Führungstrio in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen hat sich am sechsten Spieltag keine Blöße gegeben. So siegte Tabellenführer Union Berlin mit 13:0 (6:0) gegen Berolina Mitte, die Vorjahres-Meisterinnen und aktuellen Tabellenzweiten von Viktoria Berlin mit 1:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft von Rasenballsport Leipzig und Hertha BSC bei der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam mit 3:0 (2:0).



Spielerin des Tages beim Schützenfest der Unionerinnen war Maria Cristina Lange. Ihr gelangen gleich fünf Treffer (2., 8., 59., 64., 69. Minute). Auf vier Tore kam Lisa Heiseler (38., 44., 51., 58.). Zudem trafen Athanasia Moraitou (31.), Sarah Abu Sabbah (44.), Dina Sophia Orschmann (74.) und Sophie Trojahn (85.). Union hat damit alle sechs bisher absolvierten Partien für sich entscheiden können und dabei ein Torverhältnis von 30:1 erspielt.

Viktoria-Trainer vollauf zufrieden

Deutlich sparsamer kam an diesem Spieltag Viktoria Berlin daher. Beim Auswärtserfolg in Leipzig traf vor schmalen 53 Zuschauern lediglich Danya Barsalona (40.). Trainer Dennis Galleski zeigte sich im Gespräch mit rbb|24 dennoch voll zufrieden. "Wir hatten die Chance auf ein zweites Tor, RB die Möglichkeit zum 1:1. So ein Spiel wird immer im Detail entschieden", so Galleski, der vor allem die Einstellung und den Einsatzwillen seiner Spielerinnen lobte.



Auch mit dem allgemeinen Saisonverlauf zeigt sich der 28-Jährige zufrieden: "Wir wussten, das wir aufgrund der Relegationsspiele eine kurze Vorbereitung haben werden. Dass da auch Spiele verloren gehen, war uns völlig klar." Das Ziel laute weiterhin, mit möglichst wenig Verlustpunkten in die Winterpause zu kommen, um "dann in der Rückrunde nochmal richtig anzugreifen." Sollte es Union allerdings gelingen, die komplette Saison ohne Punktverlust zu bleiben, dann "haben sie es auch verdient, aufzusteigen. Das ist total in Ordnung. Aber ich rechne damit, dass es Momente gibt, wo es auch diese Mannschaft schwer haben wird. Und dann wollen wir da sein."

Ähnliches dürfte sich auch Hertha-Trainer Manuel Meister denken. Die Treffer seiner Mannschaft vor 115 Zuschauern in Potsdam erzielten Lotte Reimold (11.), Svenja Poock (37.) und Elfie Wellhausen (50.). Hertha liegt damit auf Rang drei, punktgleich mit Viktoria, in der Tordifferenz allerdings 20 Treffer zurück.

