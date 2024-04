SC Magdeburg SC Magdeburg: Titelkonkurrent der Füchse Berlin von möglichem Dopingvergehen betroffen Stand: 11.04.2024 10:23 Uhr

Der größte Konkurrent der Füchse Berlin im Rennen um die deutsche Meisterschaft SC Magdeburg ist von einem möglichen Dopingvergehen durchrüttelt worden. Wie der Klub am Mittwochabend bekannt gab, habe es bei Stamm-Torhüter Nikola Portner eine positive Wettkampfkontrolle gegeben und es sei nun ein sogenanntes Ergebnismanagementverfahren gegen den Schweizer Nationalspieler eingeleitet worden.

"Uns sind bislang sehr wenige Details zum Vorwurf und zum Verfahrensstand bekannt. Nikola Portner nimmt einstweilen nicht am Trainings- und Wettkampfbetrieb unseres Clubs teil. Wir unterstützen Nikola Portner bei der Aufklärung und stehen im Austausch mit der HBL", hieß es in einer Stellungnahme des SC Magdeburg. Bei Eintreten einer neuen Sachlage werde man diese in Abstimmung mit dem Spieler so transparent wie möglich kommunizieren.



Unklar bleibt nach diesen Äußerungen dennoch, was bei Portner gefunden wurde. Auch, ob der 30-Jährige die Öffnung der B-Probe verlangt hat. Und, bei welchem Spiel Portners Dopingprobe positiv war.

Kein Punktabzug

Der Leistungsträger wird wohl im kommenden Halbfinale des DHB-Pokals (Samstag, 16:10 Uhr) gegen die Füchse fehlen. Dort galt Magdeburg als Favorit auf den Titelgewinn. Auch in der Bundesliga liefern sich die Berliner an der Tabellenspitze ein enges Rennen mit dem SCM, der derzeit mit einem Spiel weniger auf Rang zwei steht.



Im Kampf um die Meisterschaft droht dem Champions-League-Sieger aber selbst bei einem nachgewiesenen Dopingvergehen von Portner kein nachträglicher Punktabzug. Laut Anti-Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen-Handball-Bundes (DHB) werden solcherart Sanktionen erst geprüft, wenn bei mehr als zwei Mitgliedern eines Teams Dopingvergehen nachgewiesen werden können.

