Fußball-Winterpause Rückkehrer Engelhardt schießt Energie Cottbus gegen Zwickau zu Testspiel-Sieg

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat sein Testspiel gegen den Regionalligisten FSV Zwickau am Mittwoch mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die Begegnung fand am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz dominierte das Duell in der ersten Hälfte deutlich und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. So war es FSV-Keeper Benjamin Leneis, der seine Mannschaft lange Zeit im Spiel hielt - bis kurz vor der Halbzeitpause sein Mitspieler Oliver Fobassam durch ein Eigentor dafür sorgte, dass der Favorit in Führung ging (45. Minute).

Mökers Verletzung als Wermutstropfen

Nach dem Seitenwechsel - und mit einem komplett ausgetauschten Cottbuser Aufgebot - war es ein deutlich ausgeglicheneres Spiel. Zwickaus Veron Dobruna erzielte nach einem Solo den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (56.). Doch das letzte Wort hatte der Cottbuser Rückkehrer und Winterneuzugang Erik Engelhardt, der einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand verwandelte (79.). Wermutstropfen aus Lausitzer Sicht: Mittelfeldspieler Yannik Möker musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.



Bevor der FC Energie in zehn Tagen (Samstag, 18. Januar, 14 Uhr) bei Arminia Bielefeld in die Rückrunde der dritten Liga startet, wartet noch ein Härtetest auf die Wollitz-Elf: Am Samstag, 11. Januar sind die Cottbuser für ein letztes Testspiel - wiederum unter Ausschluss der Öffentlichkeit - beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Gast.

