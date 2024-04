Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Luckenwalde verliert bitter, Greifswald geht gegen Schlusslicht unter Stand: 06.04.2024 15:43 Uhr

Der Greifswalder FC hat das Rennen um den Aufstieg in der Regionalliga Nordost noch spannender gemacht, weil der Spitzenreiter völlig überraschend gegen den Tabellenletzten verlor. Im Ostsee-Derby mit Hansa Rostock II lagen die Hausherren am Samstag schon nach gut 20 Minuten mit 0:3 zurück, am Ende hieß es 1:3.



Die Treffer für die Gäste erzielten Pascal Schmedemann per Eigentor (9. Minute), Herthas Leispieler Luca Wollschläger (12.) und Milosz Brzozowski (21.). Für Greifswald war nur Manassé Eshele erfolgreich (90.).

In der Tabelle rangiert der Greifswalder FC damit weiter punktgleich mit dem BFC Dynamo auf Platz eins. Energie Cottbus lauert nur einen Punkt dahinter auf Platz drei. Am kommenden Freitag (19 Uhr) kommt es zum Gipfeltreffen zwischen den Lausitzern und Greifswald.

Luckenwalde verliert

Der FSV Luckenwalde musste derweil am Samstag eine bittere Niederlage gegen den Chemnitzer FC hinnehmen. Stanley Keller erzwang durch seinen 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit kurz vor Abpfiff die Niederlage der Brandenburger. Zuvor traf Leon Damer zur frühen Chemnitzer Führung (2.), Christian Flath stellte durch sein Elfmetertor den zwischenzeitlichen Ausgleich her (51.).

