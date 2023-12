Pfingst-Turnier Pfingst-Turnier in Hessen: Anklage nach Tod von Berliner Jugendspieler erhoben Stand: 15.12.2023 18:08 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen Jugendlichen erhoben, der im Mai einen Berliner Fußballspieler bei einem Turnier in Hessen tödlich verletzt haben soll. Das bestätigte der Anwalt des Angeklagten, Seyed Shahram Iranbomy, rbb|24 am Freitag auf Nachfrage. Demnach lautet der Vorwurf auf Körperverletzung mit Todesfolge. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Bei dem internationalen Fußballturnier "Germany Cup" am Pfingstsonntag in Frankfurt am Main soll der damals 16-jährige Spieler des französischen Klubs FC Metz den 15-jährigen Spieler des JFC Berlin nach gegenseitigen Beleidigungen attackiert haben. Dabei soll das Opfer lebensgefährliche Hirnverletzungen erlitten haben. Drei Tage später starb der Berliner.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Der Prozess wird laut "B.Z." vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main verhandelt. Termine stehen demnach bislang nicht fest.

