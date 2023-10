Regionalliga Nordost Luckenwalde unterliegt bei Hansa Rostock II Stand: 14.10.2023 16:15 Uhr

Der Fußball-Regionalligist FSV 63 Luckenwalde hat im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags bei Hansa Rostock II verloren. Die Mannschaft von Michael Braune unterlag am Samstagnachmittag 0:1.



Die erste Hälfte im Ostseestadion blieb weitestgehend ruhig. Luckenwalde übte mehr Druck aus, doch keine Mannschaft kam in den ersten zwanzig Minuten zu Torchancen. Mit einem Stand von 0:0 ging es in die Pause. In der 75. Minute traf schließlich Mike Bachmann mit dem Kopf für die Gastgeber. In der Nachspielzeit sah Luckenwaldes Co-Trainer dann noch Gelb-Rot.



Durch die Niederlage bleiben die Brandenburger mit 13 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Rostocker klettern vom Tabellenende auf den 15. Platz und haben nun acht Punkte auf dem Konto. Am 20. Oktober geht es für Luckenwalde beim Chemnitzer FC weiter.



