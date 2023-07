Schwimm-WM Köhler egalisiert Rekord, bleibt aber ohne Medaille Stand: 24.07.2023 15:19 Uhr

Die Berlinerin Angelina Köhler ist bei der Schwimm-Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka über 100 Meter Schmetterling ohne Medaille geblieben. Die 22-Jährige von der SG Neukölln stellte am Montag im Endlauf zwar in 57,05 Sekunden ihren deutschen Rekord vom Vortag ein, kam damit aber nicht über den fünften Platz hinaus. Gold ging in 56,12 Sekunden an die Chinesin Zhang Yufei.

Köhlers Vereinskollege Ole Braunschweig hatte sich zuvor für das Halbfinale über 100 Meter Rücken qualifiziert. Der 25-jährige Berliner schwamm in 53,57 Sekunden die sechstbeste Vorlaufzeit.

