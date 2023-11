1. DBBL Knappe Niederlage für Albas Basketballerinnen in Osnabrück Stand: 26.11.2023 21:40 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben am Sonntag das Spitzenspiel in der Damen-Bundesliga verloren: Bei den Panthers Osnabrück mussten sich die Hauptstädterinnen denkbar knapp mit 46:47 geschlagen geben.



Mit 12 Punkten liegt Alba nun auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Keltern (16 Punkte) und vor den Osnabrückerinnen, die zehn Zähler auf dem Konto haben.



Schon am kommenden Donnerstag geht es für die Berlinerinnen im DBBL-Pokal weiter. Im Achtelfinale muss das Team von Cheftrainer Cristo Cabrera in Leverkusen antreten.

