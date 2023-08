Nach 18 Jahren Profi-Fußball Kevin-Prince Boateng verkündet Karriereende Stand: 11.08.2023 19:42 Uhr

Kevin-Prince Boateng hat das Ende seiner Profifußball-Karriere bekannt gegeben. Der gebürtige Berliner begann und beendete seine Karriere bei Hertha BSC, spielte in der Bundesliga zudem für Schalke 04, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Der Fußballer Kevin-Prince Boateng (36) hat mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal das Ende seiner Profi-Karriere bekannt gegeben.



Die meisten Spiele (114) absolvierte er jedoch für den AC Mailand, mit dem er 2011 italienischer Meister wurde. Der 15-fache Nationalspieler für Ghana wurde zudem spanischer Meister mit dem FC Barcelona (2019) und DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt 2019.

Vom "Bad Boy" zum Charismatiker

Dem technisch versierten Mittelfeldspieler wurde Zeit seiner Karriere immer wieder außergewöhnliches Talent beschieden. So sagte der heutige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp einst über ihn, Boateng beherrsche "hundert Arten, einen Ball anzunehmen". Mindestens ebenso häufig wie das außergewöhnliche Talent Boatengs wurde jedoch auch sein vermeintlich schwieriger Charakter beschworen.



Besondere Aufmerksamkeit erhielt der einstige "Bad Boy" im Sommer 2010, als er kurz vor der Weltmeisterschaft in Südafrika mit einem Foul an DFB-Kapitän Michael Ballack dessen Turnier-Teilnahme verhinderte. In den letzten Jahren galt Boateng jedoch als gereift und wurde für seine charismatische Art geschätzt.

Boateng ist Botschafter der Sportmetropole Berlin. Zudem, so äußerte sich zumindest zum Ausklang der vergangenen Saison Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber, soll Boateng in Zukunft anderweitig in den Verein eingebunden werden.

