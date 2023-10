Jetzt live hören und im Ticker Kann Union Berlin bei Werder Bremen den Negativlauf beenden? Stand: 28.10.2023 15:06 Uhr

Das Team von Urs Fischer will endlich wieder Punkte holen. In Bremen trifft Union am Samstag auf die ebenfalls kriselnde Mannschaft von Ole Werner. Neuzugang Leonardo Bonucci steht dabei in der Startelf.

Nach neun Pflichtspielniederlagen in Serie kämpft der 1. FC Union Berlin am Samstag erneut gegen seine Negativserie. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt hofft bei Werder Bremen auf den ersten Erfolg seit August. Ein Sieg würde nicht nur dem Selbstvertrauen der verunsicherten Spieler helfen, sondern auch die Jobaussichten von Trainer Urs Fischer verbessern.

Wenn Fußball-Spieler den Nahost-Konflikt auf ihre Social-Profile holen Im Zuge des aktuellen Nahost-Konflikts postete Union Berlins Spieler Aissa Laidouni auf Instagram eine palästinensische Flagge mitsamt betender Hände. Doch nicht nur das sorgte für Irritationen, sondern auch das Verhalten des Vereins. Von Ilja Behnischmehr

Werder Bremen befindet sich ebenfalls in einer sportlich heiklen Situation, die Mannschaft von Ole Werner verlor die letzten drei Bundesliga-Spiele. Beide Teams sind aktuell punktgleiche Tabellennachbarn (je sechs Punkte).

Bonucci spielt von Beginn an

Leonardo Bonucci kehrt bei den Köpenickern in die Anfangsformation zurück. Trainer Urs Fischer bringt den 36 Jahre alten Italiener am Samstag anstelle des verletzten Danilho Doekhi. Bonucci hatte zuletzt bei den beiden Niederlagen in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und in der Champions League gegen SSC Neapel nur auf der Bank gesessen. Das hatte für Unruhe bei den Berlinern gesorgt, auch wenn Bonucci persönliche Unzufriedenheit selbst dementiert hatte.



Mittelstürmer David Fofana wird den Berlinern in Bremen fehlen. Der Ivorer wurde nach seinem verweigerten Handschlag mit Fischer für zwei Spiele suspendiert. Für ihn könnte der zuletzt leistungsschwache Nationalspieler Kevin Behrens starten.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.10.2023, 15:30 Uhr