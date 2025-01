Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Unions Sechs-Punkte-Spiel auf St. Pauli Stand: 26.01.2025 16:57 Uhr

Am vergangenen Wochenende gab es für Union den ersten Pflichtspielsieg seit Ende Oktober. Nun soll der erste Auswärtssieg seit ebenso langer Zeit folgen. Zumindest statistisch spricht einiges dafür.

Es dürfte gute Laune geherrscht haben unter der Woche beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Mit 2:1 siegte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gegen Mainz 05, kam damit zum ersten Pflichtspielsieg seit Ende Oktober und dem ersten unter dem neuen Trainer. Und es gab noch mehr Grund zur Freude. Denn die Leistung war durchaus überzeugend, auch weil Baumgart nach seinen beiden Auftakt-Partien zur Dreierkette zurückgekehrt war in der Abwehr. Die Spieler dankten es nicht nur auf dem Platz, sondern hinterher auch mit Worten.

Union reist mit Rückenwind zu direktem Konkurrenten St. Pauli Nach langer Durststrecke hat Union Berlin vorige Woche wieder gewonnen. Am Sonntag (17:30 Uhr) trifft das Team auf den defensivstarken Aufsteiger FC St. Pauli. Der hofft auf einen Sieg gegen die Köpenicker - um nach Punkten gleichzuziehen. Nach langer Durststrecke hat Union Berlin vorige Woche wieder gewonnen. Am Sonntag (17:30 Uhr) trifft das Team auf den defensivstarken Aufsteiger FC St. Pauli. Der hofft auf einen Sieg gegen die Köpenicker - um nach Punkten gleichzuziehen. mehr

Und auch aufgrund des heutigen Gegners dürfte die Stimmung zumindest nicht getrübt gewesen sein im Union-Lager. Zwar ist es das erste Aufeinandertreffen zwischen dem FC St. Pauli und Union Berlin in der ersten Bundesliga. Doch gegen kein Team haben die Berliner in ihrer Zweitliga-Geschichte häufiger getroffen als gegen die Hamburger (35 Mal in 20 Begegnungen). Trainer Baumgart hat die letzten drei Spiele gegen St. Pauli für sich entschieden (zwei Mal mit Paderborn, einmal mit dem Hamburger SV) und Union-Dauerbrenner Christopher Trimmel holte in acht Spielen gegen den Nordklub sieben Sieg und ein Remis.



Ein Sieg täte den Hauptstädtern auch dieses Mal gut. Denn gewinnt Union an diesem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga (Anstoss 17:30 Uhr), hätte man sechs Punkte Vorsprung auf die momentan auf Platz 15 liegenden Hamburger und bereits elf Punkte Vorsprung auf Kiel, die derzeit den ersten, direkten Abstiegsplatz innehaben.

Die Startaufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Ritzka, Wahl, Nemeth - Treu, Sands, Irvine, Saliakas - Weißhaupt, Eggestein, Guilavogui



Union: Schwolow - Diogo Leite, Querfeld, Doekhi - Skov, Kemlein, Haberer, Schäfer, Juranovic - Hollerbach, Jordan

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 26.01.2025, 18:15 Uhr