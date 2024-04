Live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Eisbären starten gegen Bremerhaven in DEL-Finalserie Stand: 17.04.2024 18:59 Uhr

Nach der enttäuschenden vergangenen Saison stehen die Eisbären wieder im Finale der DEL. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven soll zum Auftakt der Serie ein Sieg her, um den ersten Schritt zum zehnten Titel der Vereinsgeschichte zu machen.

Auf dem Papier wirkt es wie das Duell David gegen Goliath: Während die Eisbären als DEL-Rekordmeister zum 13. Mal im Finale um die deutsche Meisterschaft stehen, ist es für Gegner Bremerhaven die Premiere.

Doch der Schein trügt, denn in den vergangenen drei Jahren sind die Pinguins kontinuierlich zu einem Spitzenteam gereift und schlossen die Hauptrunde in dieser Saison als beste Mannschaft ab. Deswegen gehen sie nun auch mit Heimvorteil in die Best-of-seven-Serie gegen die Berliner und wittern ihre große Chance.



Die Eisbären wiederrum sind nach der verkorksten Vorsaison 2022/23 und dem historischen verpassten Playoff-Einzug auf Wiedergutmachung aus: Nach den Erfolgen 2021 und 2022 soll der dritte Meistertitel innerhalb der vergangenen vier Jahre her. Es wäre der zehnte in der Vereinsgeschichte der Eisbären.

