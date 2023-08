Hertha gegen Union Hauptstadtderby am ersten Spieltag der Frauen-Regionalliga Stand: 02.08.2023 21:36 Uhr

Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin starten mit einem Hauptstadtderby in die neue Saison der Frauen-Regionalliga. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan des Nordostdeutschen-Fußballverbandes (NOFV) hervor. Demnach empfängt Hertha den Stadtrivalen am Sontag (20. August) um 15 Uhr im Amateurstadion (Stadion auf dem Wurfplatz).

"Im Zweifelsfall werden lieber talentierte Jungs aufgenommen" Yvonne Schumann ist beim Berliner Fußball-Verband für den Spielbetrieb der Frauen und Mädchen zuständig. Im Interview spricht sie über positive Entwicklungen, schlechte Sportplätze, volle Vereine und die laufende Fußball-WM der Frauen.mehr

Erstes Pflichtspiel für Herthas Frauen

Für das Frauen-Team von Hertha BSC ist es das erste Pflichtspiel unter neuer Flagge. Der Klub hatte im Sommer die gesamte Frauenfußballabteilung von Hertha 03 Zehlendorf übernommen.



Ebenfalls am 20. August starten die Frauen von Türkiyemspor und die Aufsteigerinnen von Berolina Mitte in die neue Saison. Türkiyemspor muss auswärts in Leipzig ran (13 Uhr), während Berolina den 1. FFC Erfurt empfängt (15 Uhr). Bereits einen Tag zuvor ist die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam beim FC Viktoria 1889 zum Saisonauftakt zu Gast (14 Uhr).

Sendung: rbb24 Inforadio, 2.8.2023, 21:15 Uhr