Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Viktoria Berlin verliert deutlich in Erfurt Stand: 13.12.2024 22:42 Uhr

Viktoria Berlin hat in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt klar verloren. Die Mannschaft von Viktoria-Trainer Lucio Geral musste sich in Erfurt mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.



Die Berliner stehen damit weiterhin bei 21 Punkten und liegen auf Rang 13 der Tabelle. Erfurt dagegen rückt vorübergehend auf den dritten Platz.

Vereine kritisieren Spielansetzungen in der Regionalliga Nordost mehr

Erfurt erhöht

Lange konnte die Defensive der Berliner den Erfurtern Stand halten. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marco Wolf die Thüringer in Führung.



In der zweiten Halbzeit machten die Erfurter dann den Deckel drauf. Erst erhöhte Maxime Langner in der 70. Minute auf 2:0, nur vier Minuten später besorgte Robbie Felßberg den 3:0-Endstand.

Sendung: rbb Inforadio, 14.12.2024, 8:15 Uhr