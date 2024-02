Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Viktoria Berlin enttäuscht gegen Meuselwitz Stand: 25.02.2024 16:53 Uhr

Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Fußball- Regionalliga Nordost ist der Tabellen-Vierte Viktoria gegen den Tabellen-Vierzehnten ZFC Meuselwitz nicht über ein 0:0 hinausgekommen.



Vor 386 Zuschauern im Stadion Lichterfelde entwickelte sich dabei bei schönstem Sonnenschein von Beginn an ein temporeiches Spiel, das allerdings die wirklich zwingenden Torraumszenen vermissen ließ.



So hatte die erste Halbzeit überhaupt nur eine Groß-Chance zu bieten. Nach einem Zuspiel von Meuselwitz’ Luca Bürger setzte Christoph Pauling seinen Versuch aus spitzem Winkel jedoch knapp neben den langen Pfosten.

Falcao verpasst den Sieg

Viktoria hingegen machte erst in der zweiten Halbzeit und in Person von Stürmer Lucas Falcao nachdrücklich auf sich aufmerksam. Der Brasilianer scheiterte in der 50. Minute mit einem abgefälschten Schuss aus der Drehung, der knapp am linken Pfosten vorbei ging. In der 84. Minute schließlich war es Meuselwitz-Torhüter Lukas Sedlak, der den Versuch des frei vor ihm auftauchenden Falcaos mit einer Glanztat vereiteln konnte.



Quasi im Gegenzug verpassten wiederum die Gäste die Chance auf den Siegtreffer. Andy Trübenbach scheiterte am gut aus seinem Tor geeilten Viktoria-Keeper Florian Horenburg.



Weiter geht es für Viktoria am Freitag, den 1. März (19 Uhr). Dann mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger und Abstiegskandidat Eilenburg.

Sendung: rbb24, 25.02.2024, 22 Uhr