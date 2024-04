Fußball Fußball: Ex-Union-Profi Max Kruse will in Berliner Kreisliga kicken Stand: 18.04.2024 16:31 Uhr

Der ehemalige Fußballprofi Max Kruse will nach eigenen Angaben demnächst in der Berliner Kreisliga auf dem Platz stehen. "Am 28. April habe ich mein erstes Kreisligaspiel", erzählte der 36-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts "Flatterball", den er gemeinsam mit seinem Freund und langjährigen Teamkollegen Martin Harnik betreibt.



Der ehemalige Nationalspieler hatte Ende November 2023 seinen Vertrag beim Zweitligisten SC Paderborn nach nur fünf Monaten aufgelöst und seine Profikarriere beendet. Von 2020 bis 2022 spielte Kruse für den 1. FC Union Berlin und erzielte in insgesamt 45 Pflichtspielen 19 Tore.

Benjamin Eta wird neuer Cheftrainer von Tennis Borussia mehr

Comeback bei Kreuzberger Verein

Er fange jetzt wieder an, Sport zu machen, sagte Kruse. "Ich spiele für so eine Mannschaft aus Berlin, Al-Dersim heißen die", so der ehemalige Unioner in dem Podcast. Die zweite Mannschaft des BSV Al-Dersimspor aus Berlin-Kreuzberg spielt am Sonntag, 28. April in der Kreisliga A, der neunthöchsten Spielklasse, bei den Spandauer Kickers III.



Er wolle "ein bisschen Kreisliga kicken, einfach so auf Kunstrasen", sagte Kruse. "Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für meine Knochen, aber was soll's, ne?" Er hätte nach eigener Aussage aktuell noch Fitness-Defizite: "Nach fünf Minuten bin ich am Arsch."



Neben Union war Kruse in der Bundesliga auch für Werder Bremen, den FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg aktiv. Außerdem spielte er in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul. In der Nationalmannschaft absolvierte der Angreifer 14 Spiele.



Zuletzt war er Teammanager in der Kleinfeld-Liga Baller League und wechselte sich auch immer wieder selbst ein.

Sendung: Der Tag, 18.04.2024, 18 Uhr