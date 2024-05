Vertragsverlängerung Vertragsverlängerung: Mittelfeldspieler Schäfer bleibt Unioner Stand: 01.05.2024 10:06 Uhr

Mittelfeldspieler András Schäfer trägt weiterhin das Trikot des 1. FC Union Berlin. Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist und der 25 Jahre alte Ungar einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Zu Vertragsdetails machte er wie üblich keine Angaben.



Schäfer war im Januar 2022 nach Berlin gewechselt

Schäfer war im Januar 2022 vom slowakischen Erstligisten DAC Dunajská Streda nach Berlin gewechselt. Vor allem seine Zweikampfstärke und offensiv ausgerichtete Spielweise gefällt den Verantwortlichen An der Alten Försterei.



"Union ist ein außergewöhnlicher Club, der mich vor allem in meinen schwierigen Phasen unterstützt hat", begründete Schäfer seine Vertragsverlängerung. Aufgrund einer Fußverletzung zu Saisonbeginn kommt der Unioner in dieser Spielzeit bislang nur auf 17 Bundesliga-Einsätze und einen Treffer.



Geschäftsführer Oliver Ruhnert lobte dennoch die hervorragende Entwicklung seines Schützlings. "Seine Leistungen in dieser Saison zeigen, wie wichtig András für die Mannschaft ist, weswegen wir uns sehr darüber freuen, ihn weiter in unseren Reihen zu haben", sagte der 52-Jährige: "Mit András binden wir einen jungen Spieler, der sich hervorragend entwickelt hat und weiterhin eine hohes Entwicklungspotenzial vorweist."

