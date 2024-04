Fußball-Europameisterschaft Fußball- Europameisterschaft: EM-Pokal wird in Berlin ausgestellt Stand: 22.04.2024 12:43 Uhr

Die Siegertrohäe der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kommt in dieser Woche für zwei Tage nach Berlin. Wie die Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Montag mitteilte, wird der Henri-Delaunay-Pokal Halt am Mittwoch und Donnerstag (24./25. April) an mehrere Stationen in der Hauptstadt machen und für die Bevölkerung zu sehen sein.

Öffentliche Ausstellung vor Brandenburger Tor

Die sogenannte "Trophy Tour Berlin" startet demnach am Mittwoch im Hauptbahnhof, wo der Pokal von Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) in Empfang genommen wird. Nach kurzem Aufenthalt wird die Trophäe auf eine S-Bahn-Tour durch Berlin mit Zwischenstation im Roten Rathaus geschickt, bevor sie ins Olympiastadion gebracht wird. Dort findet am 14. Juli das Finale der am 14. Juni startetenden EM.



Am Olympiastadion werden an einem Event an diesem Mittwoch neben Spranger auch die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser (SPD), der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), Turnierdirektor Philipp Lahm und der Botschafter von "Host City Berlin", Kevin-Prince Boateng, teilnehmen.



Am Donnerstag können dann auch die Berlinerinnen und Berliner den Pokal aus der Nähe betrachten. Von 10:45 Uhr bis 12:45 Uhr soll er auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor ausgestellt werden. Zum Abschluss der sogenannten "Trophy Tour" soll der EM-Pokal zwischen 16:30 Uhr und 19 Uhr im Stadion Lichterfelde beim Training der Nachwuchsmannschaften des FC Viktoria 1899 Berlin zu sehen sein.

