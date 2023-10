Auslosung Füchse treffen im Pokal-Achtelfinale auf Bietigheim Stand: 09.10.2023 21:39 Uhr

Die Füchse Berlin haben im Achtelfinale des DHB-Pokals eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Der aktuelle Tabellenführer der Handball-Bundesliga reist zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Eisenach. Gespielt wird am 12. oder 13. Dezember, eine genaue Terminierung steht noch aus.



Die Füchse hatten sich in der vergangenen Woche mit viel Mühe für das Achtelfinale qualifiziert. Beim Liga-Rivalen HC Erlangen gewannen die Berliner nach Verlängerung mit 38:35. Zweitligist VfL Potsdam war bereits in der 2. Runde beim ASV Hamm-Westfalen mit 49:50 nach Verlängerung ausgeschieden.

Das Achtelfinale in der Übersicht:

VfL Eintracht Hagen - TuS N-Lübbecke



TuSEM Essen - Rhein-Neckar Löwen



SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC



HSV Hamburg - ThSV Eisenach



SG BBM Bietigheim - Füchse Berlin



SC Magdeburg - HSG Wetzlar



VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen



SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

