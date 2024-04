Regionalliga Nordost Freude in Cottbus: BFC Dynamo verliert bei Viktoria Stand: 13.04.2024 15:49 Uhr

Mit einem Sieg bei Viktoria Berlin hätte der BFC Dynamo die Tabellenspitze erklommen. Doch das Team von Dirk Kunert präsentierte sich über weite Strecken ideenlos und verlor verdient. In Cottbus freuen sie sich.

Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat die Eroberung der Tabellenspitze verpasst. Am Samstag verlor die Mannschaft aus Berlin-Hohenschönhausen klar mit 1:3 (1:1) bei Viktoria Berlin. Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga bleibt damit der FC Energie Cottbus vorerst obenauf: Am Freitag hatten die Lausitzer den Greifswalder FC vom ersten Platz verdrängt.



Die Tore für Viktoria Berlin schossen im Stadion Lichterfelde Aidan Lui (45.+1), Laurenz Dehl (55.) und Oleg Skakun (64.). Den Treffer zur zwischenzeitlichen Führung für den BFC erzielte Tobias Stockinger (39.).

FC Viktoria von Beginn an überlegen

Viktoria Berlin war im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft und kam vor heimischer Kulisse zu mehreren Torchancen. BFC-Keeper Leon Bätge verhinderte mit seinen Rettungsaktionen den Rückstand seiner Mannschaft. In der 39. Minute rächten effektive Gäste die offensive Nachlässigkeit des FC Viktoria, Tobias Stockinger verwertete einen Einwurf zur Führung seines BFC. Doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Himmelblauen zum Ausgleich durch einen Kopfballtreffer von Aidan Liu.



Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild wie vor der Pause: Viktoria war spritziger, angriffslustiger, Torhüter Bätge musste nach einem Abschluss von Laurenz Dehl erneut per Parade klären. Wenige Momente später war der einstige Spieler des FC Union Berlin dann erfolgreich: Jonas Kühn bediente den startenden Dehl, der sich eingezwängt von zwei Verteidigern durchsetzte und im Fallen abschließen konnte zum 2:1.

Vorbereiter Kühn war es in der 64. Minute erneut, der im Sechzehner clever durchsteckte auf den wenige Minuten zuvor eingewechselten Oleg Skakun. Dieser schob eiskalt ein zur 3:1-Führung.



In der Schlussphase wachte die Mannschaft Dirk Kunert noch mal auf, kam auch ohne den weiterhin verletzten Topstürmer Rufat Dadashov zu Gelegenheiten. Doch dem BFC fehlte an diesem Nachmittag auch das Quäntchen Glück. In der 87. Minute sah McMoordy Hüther noch die rote Karte nach einer Notbremse gegen Luacs Falcao und besiegelte damit die Niederlage.

VSG Altglienicke entscheidet Spiel früh

Das parallel stattfindende Samstagsspiel gewann die VSG Altglienicke mit 3:1. Die Treffer fielen allesamt im ersten Durchgang: Nachdem Marvin Pourié (3. Minute), Tolcay Cigerci (10.) und Philip Türpitz (24.) die Gäste aus Berlin durch ihre Tore schnell auf die Siegerstraße brachten, gelang Lihsek noch der Ehrentreffer für seine Chemnitzer (30.). Die VSG bleibt mit dem Erfolg auf dem 6. Rang, die Sachsen verbleiben im Tabellenmittelfeld auf dem 9. Platz.

Nächste Pleite für BAK

Für den Berliner AK wird die Luft in der Regionalliga Nordost derweil immer dünner. Am Freitag verlor der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen den FC Eilenburg mit 0:2 (0:0). Die Tore für den Aufsteiger erzielten Noah Baumann (57.) und Tim Bunge (90.). Für das Team von Volkan Uluc war es die siebte Niederlage in Serie.

Sendung: rbb UM6, 13.04.2024, 18 Uhr