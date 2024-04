Deutsche Volleyball-Meisterschaft Deutsche Volleyball-Meisterschaft: BR Volleys spielen im Finale (schon) wieder gegen Friedrichshafen Stand: 10.04.2024 22:41 Uhr

Zum elften Mal in Serie treffen die Berlin Volleys und der VfB Friedrichshafen im Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft aufeinander. Wer sich im Finale durchsetzt, ist alleiniger Rekordmeister. Aktuell liegen Berlin und Friedrichshafen mit jeweils 13 Titelgewinnen gleichauf.



Das Team vom Bodensee setzte sich am Mittwoch beim Außenseiter Grizzlys Giesen in Hildesheim erst im fünften und entscheidenden Duell des Halbfinales mit 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:22) durch. Friedrichshafen schloss damit die Playoff-Serie Best of Five mit 3:2 Siegen ab. Die Berliner als Titelverteidiger hatten sich bereits eine Woche zuvor mit 3:0 Siegen gegen die SVG Lüneburg die Finalteilnahme gesichert.



Das erste Endspiel im Modus Best of Five zwischen den beiden Dauerrivalen findet am Montag in Berlin statt. Zwei Tage später am Mittwoch ist dann in der zweiten Begegnung der VfB Friedrichshafen der Gastgeber. Wer zuerst drei Siege hat, ist deutscher Meister.

