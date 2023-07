30:23 im Finale gegen Ungarn Deutsche U21-Handballer holen den Weltmeister-Titel Stand: 02.07.2023 19:40 Uhr

Deutschlands U21-Handballer haben bei ihrer Heim-WM den Titel gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger besiegte Ungarn im Finale am Sonntag in Berlin mit 30:23 (14:11) und bestieg damit zum ersten Mal seit 13 Jahren den WM-Thron im Nachwuchshandball. Für den Deutschen Handballbund (DHB) ist es nach 2009 und 2011 der dritte WM-Titel im männlichen U21-Bereich.



Beste deutsche Werfer vor 8.235 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle waren Elias Scholtes und Justus Fischer (beide sechs Tore). Überragender Mann im deutschen Team war allerdings Torhüter David Späth, der zahlreiche Paraden zeigte und die Ungarn zeitweise zur Verzweiflung brachte.

Fünfte Final-Teilnahme

Das deutsche Team, das im Halbfinale am Samstag Serbien (40:30) bezwungen hatte, gewann alle seine acht WM-Spiele und erzielte dabei stets 30 Tore oder mehr. Den dritten Platz sicherte sich Island durch ein 27:23 (13:13) gegen Serbien.



Deutschland stand zum fünften Mal nach 1983, 2007, 2009 und 2011 im Finale der U21-WM. Für die Ungarn, die ihr Halbfinale deutlich gegen Island (37:30) gewonnen hatten, war es das zweite Endspiel. 1977, bei der Premiere des Turniers, verloren sie im Finale gegen die UdSSR.

