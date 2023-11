Volleyball-Bundesliga BR Volleys holen Arbeitssieg in München Stand: 26.11.2023 20:53 Uhr

Die BR Volleys bleiben auch nach dem sechsten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga ungeschlagen. Der amtierende deutsche Meister bot bei seinem 3:0 (27:25, 25:18, 25:18)-Auswärtssieg gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München am Sonntag allerdings keine überzeugende Leistung.



Am Montag fliegt die Mannschaft direkt von München in die Türkei, wo sie am Mittwoch das schwere Gruppenspiel in der Champions League bei Halkbank Ankara absolviert.

Banks schont Stammspieler

Mit Ausnahme von Timo Tammemaa schonte Berlins Trainer Joel Banks in Unterhaching deshalb seine komplette Stammformation. Mittelblocker Nehemiah Mote war aus dringenden familiären Gründen gleich in Berlin geblieben, er wird auch in Ankara fehlen.



Das B-Team der Berliner kam gegen das engagiert kämpfende Bundesliga-Kellerkind schwer auf Touren. Der erste Durchgang ging sogar in die Verlängerung, ehe der Este Robert Täht mit dem vierten Satzball zum 27:25 die Zitterpartie für den Favoriten beendete. Auch in der Folge blieb der Gast sowohl beim Aufschlag als auch in der Feldabwehr vieles schuldig, wenngleich vor allem Daniel Malescha und Cody Kessel mit ihren Punkten nach und nach das Ergebnis in halbwegs erwartete Bahnen lenkten.

