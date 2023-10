Regionalliga Nordost BFC Dynamo erklimmt vorläufig Tabellenspitze Stand: 27.10.2023 21:53 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo mit einem Remis auf den ersten Tabellenplatz gesprungen. Am Freitagabend spielte das Team von Dirk Kunert gegen Viktoria Berlin 3:3 (1:1). Das Team aus Hohenschönhausen egalisierte dabei einen Zwei-Tore-Rückstand.



Nachdem Nicolas Hebisch Viktoria in Führung brachte (26. Minute) und BFC-Stürmer Rufat Dadashov mit seinem Treffer den 1:1-Pausenstand herstellte (32.), gingen die Gäste durch Julien Damelang (50.) und Lucas Falcao (55.) mit 3:1 in Führung. Tobias Stockinger (58.) und Patrick Sussek (76.) brachten den BFC mit ihren Treffern das Unentschieden.

Die Tabellenführung wird der Klubs aus Hohenschönhausen allerdings am Sonntag wieder abgeben müssen. Dann duellieren sich die beiden Verfolger Greifswalder FC und Energie Cottbus (13:00 Uhr).

