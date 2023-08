Europameisterschaft in Wien Berliner Beachvolleyballerin Laura Ludwig gewinnt EM-Bronze Stand: 05.08.2023 18:57 Uhr

Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien hat die Berlinerin Laura Ludwig die Bronzemedaille geholt. Gemeinsam mit ihrer neuen Partnerin Louisa Lippmann gewann die 37-Jährige am Samstag das Spiel um Platz drei gegen die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder mit 2:1 (21:14, 18:21 und 15:11).



Im Halbfinale unterlagen Ludwig/Lippmann zuvor den an Nummer eins gesetzten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz mit 1:2 (19:21, 21:19, 14:16) und verpassten somit knapp den Einzug ins Endspiel. Im Kampf um Bronze sorgten dann aber vor allem die starken Blocks von Lippmann im dritten Satz für den Medaillengewinn. "Ich habe Gänsehaut. Wir hatten harte Wochen und Monate. Ich bin sehr stolz", sagte Ludwig nach dem Spiel.

Größter Erfolg des neuen Duos

Es ist der bislang größte Erfolg des erst seit Kurzem bestehenden Duos. Ludwig, die 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst Olympisches Gold gewann, war nach der Geburt ihres zweiten Kindes im vorigen November zum zweiten Mal in den Sand zurückgekehrt.



Das einzige in Wien vertretene deutsche Männer-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler verpasste am Samstag dagegen den Sprung unter die besten Vier. Das Team aus Hamburg verlor im Viertelfinale gegen die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig mit 1:2 (26:24, 17:21, 14:16).

Sendung: rbb24 Inforadio, 05.08.2023, 19:15 Uhr