Austragungsorte Berlin wird kein Austragungsort der Handball-WM 2027 Stand: 28.10.2024 14:31 Uhr

Berlin wird kein Austragungsort bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Januar 2027. Das gaben der Deutsche Handball-Bund (DHB) und die Internationale Handballföderation (IHF) am Montag bekannt.

Sechs Städte ausgewählt

Stattdessen finden die WM-Spiele in München, Stuttgart, Magdeburg, Kiel, Hannover und Köln statt. "Diese Spielorte vereinen vieles, was uns ausmacht: Sie sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber auch für die Moderne. Mit dieser großartigen Infrastruktur sind wir bereit für ein weiteres Highlight im Jahrzehnt des Handballs", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann bei der Präsentation.



Die Vorrundenspiele werden im SAP Garten in München, der Stuttgarter Porsche-Arena, Kieler Wunderino Arena und der GETEC-Arena in Magdeburg ausgetragen. Die Hauptrunde findet in der Kölner Lanxess Arena und in der ZAG Arena in Hannover statt.

Deutschland startet in München ins Turnier

Deutschland ist nach 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 und 2019 zum achten Mal Gastgeber einer Männer-WM. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason wird ihre Vorrundenpartien in München austragen und bestreitet im Falle der Qualifikation die Hauptrundenspiele in Köln.



Los geht es am 13. oder 14. Januar 2027. Das Finale steigt am 31. Januar. Der finale Spielplan befindet sich noch in Abstimmung mit der Internationalen Handball-Föderation.

