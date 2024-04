Basketball-Playoffs Basketball-Playoffs: Alba-Frauen erkämpfen sich zweiten Halbfinal-Sieg Stand: 12.04.2024 22:10 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben auch das zweite Halbfinalspiel gegen die Gisa Lions aus Halle gewonnen: Vor 1.888 Zuschauern in der heimischen Sömmeringhalle setzten sich die Berlinerinnen am Freitagabend mit 65:56 (33:28) durch.



Damit sind die Alba-Frauen nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft entfernt. Das Auftaktspiel vor einer Woche hatte Alba deutlich mit 98:58 gewonnen. Die dritte Partie der Best-of-Five-Serie findet am Sonntag in Halle statt.

Umkämpftes Duell

Alba lag nach dem ersten Viertel schon mit 18:9 vorne. Die Berlinerinnen kontrollierten die Partie. Doch die Gisa Lions aus Halle gaben nicht klein bei und fanden vor allem offensiv besser ins Spiel. Sie agierten nun im Vergleich zum ersten Halbfinalspiel deutlich verbessert.



So blieb das Duell hart umkämpft. Erst in den letzten Minuten konnten sich die Gastgeberinnen - wie so oft - aus einer guten Defensive heraus entscheidend absetzen. Beste Werferin der Alba-Frauen war Maggie Mulligan mit 21 Punkten.



"Es war vielleicht nicht super schön. Es war ein sehr defensives Spiel - und das ist ja genau unser Ding. Deswegen waren wir am Ende vorne", sagte Tessa Stammberger im Alba-Livestream.

Sendung: rbb24, 12.04.2024, 22 Uhr