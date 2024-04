Basketball-EuroLeague Basketball-EuroLeague: Alba verliert letztes internationales Heimspiel gegen Partizan Belgrad Stand: 04.04.2024 22:36 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr letztes Heimspiel in dieser Euroleague-Saison verloren. Am Donnerstagabend mussten sich die Berliner daheim vor 11.735 Zuschauern gegen das serbische Spitzenteam Partizan Belgrad mit 83:94 (34:47) geschlagen geben. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel steht fest, dass Alba die Saison als Tabellenletzter beenden wird. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Johannes Thiemann mit 20 und Matt Thomas mit 16 Punkten.

Alba fand nie ins Spiel

Die zahlreichen Partizan-Anhänger in der Halle machten die Partie für Alba fast zu einem Auswärtsspiel. Und die Berliner liefen auch von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Serben kämpfen noch um einen Playoff-Platz und gingen entsprechend engagiert zu Werke. Alba fand vor allem in der Offensive kaum Lösungen und leistete sich zu viele Ballverluste.



Schon zu Beginn des zweiten Viertels wurde der Rückstand zweistellig (17:28). Die Berliner hatten große Mühe, der sehr physischen Spielweise der Gäste etwas entgegenzuhalten. Vor allem unter dem Korb gab es kaum etwas zu holen. So wuchs der Rückstand in der ersten Hälfte weiter auf 16 Zähler an (29:45).



Alba kam dann aber mit mehr Schwung und Intensität aus der Kabine. Nun war die Partie deutlich ausgeglichener. Sechseinhalb Minuten vor dem Ende verkürzten die Gastgeber sogar wieder auf vier Zähler (69:73). Doch näher kamen die Berliner nicht mehr heran, weil Partizan immer die richtige Antwort parat hatte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.04.2024, 23 Uhr